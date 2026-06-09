七一優惠｜一文看清五大範疇優惠 港鐵送7.1萬張單程車票 電車連續三日免費 逾千間食肆商戶推出折扣優惠

為慶祝香港回歸29周年，行政長官李家超今日（9日）在行會前面見記者公布七一回歸優惠，包括港鐵將送出7.1萬張單程車票、電車連續三日免費、M+及故宮博物館免費開放，以及逾千間食肆提供折扣。政府稍後將於專題網站公布各項活動與優惠詳情。

七一優惠︱政府將推五大範疇優惠

李家超表示，將於全港18區舉辦各類慶祝活動，部分活動將於周六舉行，包括紀律部隊步操及匯演、社區嘉年華、中樂匯演、球類比賽等。政府亦將聯同社會各界推出五大範疇優惠，包括公共交通、政府場地、旅遊消閒文化設施、飲食及消費，以及推動綠色生活。

七一優惠︱公共交通優惠

港鐵：將送出7.1萬張單程車票。

機場快綫：11歲以下小童可免費乘搭，60歲或以上長者及學生可享半價優惠。

電車：市民可連續三日免費乘搭。

渡輪：7月1日當日，市民可免費乘搭多條航線。

七一優惠︱政府場地免費開放

康文署設施：多個室內及戶外康樂設施，包括球場、水上活動設施及游泳池等將免費開放。

博物館與公園：科學館及太空館的常設展覽、香港濕地公園於7月1日免費開放。

七一優惠︱旅遊、消閒及文化設施優惠

西九文化區：M+指定展覽及香港故宮文化博物館所有專題展覽，於7月1日免費開放。

海洋公園：推出「一票雙遊」優惠門票。

纜車服務：昂坪360及山頂纜車均提供折扣優惠。

其他機構：香港賽馬會、政府14個活化歷史建築夥伴計劃，以及古物古蹟辦事處（古蹟辦）等，均會提供免費入場或不同折扣。

七一優惠︱全港逾千商戶及餐飲大推消費優惠

餐飲與商場：預計有超過1,000間食肆及商戶、約100個商場，以及多間大型百貨公司提供不同優惠折扣與禮品。

特區地標及街市：食環署旗下四個街市、香港國際機場、香港科學園、數碼港商場，及港深創新及科技園等，均會推出相關優惠與禮物。

七一優惠︱推廣綠色生活

綠色生活推廣：7月1日當日，市民前往環保署「綠在區區」進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分。

李家超表示，政府將於專題網站公布各項慶祝活動與優惠詳情，各部門及機構亦會持續更新相關資訊。他感謝社會各界熱烈響應，並鼓勵更多企業及機構陸續加入，全城攜手慶祝回歸。