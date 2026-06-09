《The Standard》專訪︱布英達：拉丁美洲轉向投資中國 香港亦能從中受益

地緣政治不穩，環球貿易困難重重。國際商會─香港區會主席布英達（Keith Brandt）指，在他於香港近40年的職業生涯中，從未見過世界如此兩極化。然而，地緣政治動盪同時創造機會。他去年代表其律師事務所出訪拉丁美洲時，發現當地客戶對投資中國十分感興趣，相信香港亦可從中得益。

布英達指，國際商會─香港區會致力協助香港把握最新形勢，成為卓越的貿易促進樞紐。

他表示，拉丁美洲投資者過去或多往北方尋求機會，但考慮到美國加徵關稅等因素，他們現在非常樂意開拓新市場。國際商會─香港區會致力協助香港把握最新形勢，成為卓越的貿易促進樞紐，例如今年3月與亞洲環球研究所合辦圓桌會議，討論香港在不同範疇扮演的角色，包括維護以規則為本的貿易方式、利用新興技術推動全球供應鏈數碼化，以及調整法律框架以配合數碼創新。

1985年以律師身份來港的布英達說，香港人面對逆境時總能迎難而上，並會找到突破自我的新路徑。他欣賞香港展現的韌性和香港人的適應力，並相信這正是香港過去乃至未來持續成功的關鍵。