打鼓嶺謀殺案│兩村民謀殺罪成 官斥行為冷血囚終身 死者遭膠紙封面刀刺胸殺害再埋屍

51歲男子4年前在生日當天離家赴約後一去不返，同村兩村民合力以膠紙封住壽星口鼻令他窒息致死後，在大王爺廟外草地掘坑埋屍並澆灌水泥封頂，事後更恐嚇勒索死者妻子360萬元。陪審團上周裁定兩人謀殺、勒索等4罪罪成。當中1人求情稱愚蠢受唆擺才犯案。法官郭啟安判刑指，本案屬殘酷、草率且有預謀的謀殺，兩人合力以膠布及刀具令死者痛苦死亡，繼而埋屍並勒索家屬，以「若報警便斬手」來恐嚇家屬，行為冷血，依例均2人終身監禁。

67歲退休男被告陳華興及33歲無業男被告陳耀龍被裁定謀殺罪成，陳華興1項阻止合法埋葬屍體罪、1項勒索罪、1項作出多於1項傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪成。陳耀龍在開審前已承認1項阻止合法埋葬屍體罪及1項勒索罪。

設局制伏並將死者殺害埋屍後恐嚇勒索其妻

案情指，打鼓嶺坪洋村原居民陳華興向村民陳耀龍抱怨死者張毅強欠債未還，兩人設局在坪洋村附近的大王爺廟持刀合力制伏死者張毅強，陳華興其後以膠布綑綁張雙手，陳耀龍緊握張雙手，張即使掙扎也未能脫身。陳華興再以膠布纏繞張的面部及頸部，直至張的眼鼻口完全被膠布覆蓋。張全頭及雙手被膠布纏繞，步履蹣跚、左右搖晃，然後陳耀龍所持的刀插入張的胸口，張遂在數分鐘內窒息死亡。

陳華興事前已購買水泥，兩人將死者屍體搬至廟外山坡附近草地掘坑埋屍，並以水泥封頂。兩人事後利用死者手機聯絡死者妻子何夢輝勒索360萬元，並恐嚇：「你老公係我手上！一手交錢一手交人」，「360萬，明天準備好，記住唔好報警，否則斬雙手落黎」。2022年9月9日，被告指示張妻攜款交收，但疑察覺附近有警員而未現身。陳華興另亦企圖隱瞞他謀殺張毅強，處置他犯案時所穿的衫褲及一卷膠紙，以及死者張毅強的一隻鑽石戒指、一副眼鏡、一隻手錶及兩部電話。

謀殺罪依例判終身監禁

法官郭啟安判刑時指，首被告陳華興移英後回港照顧家人，對本案沒有任何求情及悔意。次被告陳耀龍2012年曾因以三合會成員身分行事被判感化1年，求情時指他是一名脆弱而愚蠢的人，受陳華興唆擺而參與犯案，父母及村長均形容他為「考順仔」，平日樂於助人，可靠且有社區精神，並非暴力之人。陳耀龍審前已願意承認誤殺罪，但控方不接納。由於兩人均謀殺罪成，遂需按例被判處終身監禁。

郭官另判首被告陳華興阻止合法埋葬屍體罪、勒索罪、作出多於一項傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪3罪監禁7年半。次被告陳耀龍審前已承認阻止合法埋葬屍體罪及勒索罪，而且被捕後配合警方，提供線索尋獲屍體，節省調查時間，為死者家屬帶來一定程度的安慰，減刑後判囚6年。兩人此數罪的刑期與謀殺罪的終身監禁同期執行。

案件編號：HCCC243/2024

法庭記者：劉曉曦