信和集團夥城大推「蠔創探索」教育計劃 結合科研、科技與實踐 鼓勵公眾參與海洋修復

每年6月8日為聯合國訂定的「世界海洋日」，旨在喚起公眾對海洋保育的關注。為響應此理念，並推動生態優化及海洋教育，信和集團聯同香港城市大學推出「蠔創探索」教育計劃，以蠔礁修復為主題，結合科研、科技與實踐，透過體驗式學習，讓參加者認識海洋生態及修復工作的實際意義。約300組由參加者親手製作的蠔殼串，已於黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會的遊艇碼頭進行實地投放，作為蠔礁修復及相關教育活動的實踐場景。城大將於2027年首季在該水域進行後續生物多樣性調查，評估物種豐富度及生物量變化，為項目的生態效益提供科學參考。

人工海堤置蠔殼有效提升生物多樣性

城大副校長（研究）兼海洋環境健康全國重點實驗室主任梁美儀表示，香港目前約有16%的海岸線為人工化海堤。在人工化海堤放置蠔殼串是「以自然為本」的方法，能有效提升海洋生物多樣性及生態功能。蠔殼含有碳酸鈣，表面粗糙且結構複雜，可為螺類、牡蠣、貽貝、海綿、魚類及蟹類等提供合適的微生境。

梁美儀又指，研究團隊對蠔殼串進行生態調查及監測，分析其生物多樣性及生態功能，如生物過濾淨化海水。全國重點實驗室亦致力推動海洋保育及修復工作至大灣區不同沿岸城市，為人工海堤提升生物多樣性，締造可持續海洋。她很高興信和集團開展「蠔創探索」計劃，透過教育提高公眾對生態修復和海洋保育的意識，讓大眾親身體驗相關工作。

近千師生參與STEAM工作坊

除製作及投放蠔殼串外，此計劃亦於「信和創意研發室」舉辦一系列STEAM教育工作坊，透過講座、生物展示及物種辨識等環節，由城大專業團隊講解蠔礁生態與海洋修復的關係。「信和創意研發室」更引入本地科技初創企業THEBOOTH.AI及VOTANIC，分別運用其開發的AI智能講解及虛擬實境技術作為輔助教學工具，提升學習趣味及參與度。不少參加者在活動過程中主動提問及討論，展現對海洋環境的關心。計劃至今已吸引近1,000名中小學生、黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會Sino Club會員，以及集團員工參與。

信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，很高興能與小朋友一同參與蠔殼串的投放，看到他們全情投入，感受到他們對大自然的好奇與關心。這些由他們親手製作的蠔殼串，不僅是寶貴的學習成果，也為海洋生物提供實際棲息空間，讓保育變得更貼近生活、更具意義。信和集團衷心感謝香港城市大學將科研知識融入教育活動，讓公眾有機會親身參與，同時感謝本地科技初創企業以創新科技提升學習體驗。未來，信和集團將繼續與不同夥伴合作，推動可持續發展，培育年輕一代關愛環境。