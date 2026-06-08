八達通夥港鐵推「過境乘車獎賞」 往羅湖/落馬洲搭6送1 兩個月內最多可享4程免費

八達通卡有限公司宣布即日起( 8日 )至8月2日期間，夥拍港鐵推出「八達通 x 港鐵過境乘車獎賞推廣」。往返兩地的旅客只需打開八達通 App 登記並連結八達通，經羅湖或落馬洲站出行，即可邊享港鐵跨境便利服務、邊賺八達通專屬獎賞，多乘多賞。

每滿6程送1程免費跨境車程

於推廣期內，八達通用戶只需透過八達通 App登記推廣並連結八達通卡號碼，其後以已登記八達通搭港鐵往返港鐵車站及羅湖或落馬洲站，完成跨境付費車程（去程或回程均可），即可累積合資格乘車記錄 。

用戶每完成6程合資格港鐵跨境乘車，即可獲贈1程港鐵跨境免費車程獎賞，每位用戶於推廣期內最多可獲4程免費跨境車程獎賞。所有免費車程獎賞須於2026年8月16日或之前領取。是次獎賞機制鼓勵用戶多乘多賞，為經常往來兩地的旅客帶來實際優惠。

八達通卡有限公司宣布，於6月8日至8月2日期間，夥拍港鐵推出「八達通 x 港鐵過境乘車獎賞推廣」。

八達通App一站式處理登記、進度及領取獎賞

「八達通 x 港鐵過境乘車獎賞推廣」全面整合於八達通App內，用戶可透過八達通App一站式登記參加、查閱乘車進度及領取免費車程獎賞。用戶只需於八達通 App內登記推廣連結八達通卡號碼，於推廣期內使用已登記八達通乘搭經羅湖或落馬洲站的港鐵跨境車程，透過八達通 App查看累積乘車紀錄及獎賞進度，符合條件後於App內領取免費車程獎賞。整個流程毋須額外文件或手續。

八達通交通業務總監鄧翠珊表示，八達通App緊扣香港市民生活，是次八達通聯同港鐵推出跨境乘車推廣，往來羅湖及落馬洲的旅客只需簡易登記一次，就能直接賺取獎賞，讓跨境出行更輕鬆、更超值。