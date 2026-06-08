4男認參與理大暴動入獄30個月至37個月

2019年11月理大發生暴動，示威者佔據理大後向警方防線投擲硬物、汽油彈和射箭等，事件至近月底才平息。警方於2024年再拘捕4男及落案起訴暴動罪，4男早前承認控罪，李俊文法官今在區域法院判處4人分別監禁30個月至37個月。

被告為24歲學生張頌堯、29歲張展銘、22歲地盤工人陳俊僖、33歲前教師陳沅銘，4人承認於2019年11月14日至20日在理工大學連同其他人參與暴動。另外，同案被告黎駿杰於2024年10月缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。

案情指，案發時閉路電視拍攝到4名被告在理大內參與暴動。張頌堯在11月14日與其他身分不詳的示威者用水馬堵塞連接行人天橋附近的樓梯；張展銘和陳俊僖在11月17日與其他人進出實驗室，並取走一些瓶裝容器，當時陳俊僖的腰間掛有鐵錘，後來警方進入理大調查時檢獲一個汽油彈，並在其膠紙黏貼面上發現陳俊僖的指紋；陳沅銘則於11月18日兩度進入實驗室內取走一些瓶子。4名被告於11月19日在理大附近或走出理大時被捕，至2024年6月26日再被捕，警誡下均保持緘默。

案件編號：DCCC868/2024

法庭記者：黃巧兒