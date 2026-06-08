人才辦訪問德國法國推廣香港優勢 慕尼黑辦創科馬拉松逾1200人報名

香港人才服務辦公室今日完成4日的德國訪問行程。期間，人才辦在慕尼黑與歐洲科技聯合會合辦創科馬拉松，收到全歐青年創科創業者約1,200份報名，最終選出16名得獎者。人才辦總監陳海勁致辭時強調，香港具備獨特優勢，適合歐洲青年創科人才發展。團隊隨後轉往法國巴黎繼續進行為期2日的推廣活動，與當地創科創業人才會面交流。

慕尼黑合辦創科馬拉松 吸引逾千歐洲人才

人才辦訪問德國期間，於慕尼黑向當地創科組織介紹香港的獨特優勢及各項人才入境計劃。隨後，人才辦與歐洲科技聯合會（聯合會）於6月6日及7日（慕尼黑時間）合作舉辦創科馬拉松，並由陳海勁擔任頒獎嘉賓。

陳海勁在活動致辭時強調，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，同時作為粵港澳大灣區的重要組成部分，蘊含龐大機遇，非常適合具備創業抱負的歐洲年輕創科人才前來發展。他指出，香港正積極招攬全球高端人才，致力建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地。

陳海勁亦提及，人才辦去年在慕尼黑舉辦創科創業提案大賽，並安排德國得獎者到香港及深圳考察。得獎者均認為，考察行程有助深入了解大灣區的創科生態，會積極考慮來港發展。

得獎青年9月訪港考察 團隊轉往巴黎推廣

今屆創科馬拉松比賽規模進一步擴大，面向全歐洲青年創科創業者，共吸引約1,200份報名。其中近250名入圍者，圍繞金融科技、醫療科技、智慧城市，以及人工智能與機械人技術四個主題分組競逐，在歷時超過30小時的賽事中，最終選出16名得獎者。

本屆評審團由香港科技園公司、香港數碼港管理有限公司、港深創新及科技園公司、香港金融科技協會的代表，以及聯合會代表與當地創科專家組成。人才辦將於今年9月安排得獎者前往香港及其他大灣區城市考察，讓他們親身探索區內的創科生態、行業支援及創業機遇。