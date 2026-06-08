過渡性房屋紮鐵分判商工頭遭廉署起訴 涉向工人收賄5萬元助續獲聘
更新時間：15:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-08 HKT
廉政公署落案起訴一名元朗過渡性房屋項目紮鐵分判商「工頭」，涉於5個月內向一名工人收賄共逾5萬元以協助對方繼續獲聘。工頭獲准予保釋，本星期三(10日)於粉嶺裁判法院答辯。
被告負責招聘和監督紮鐵工
陳港安，33歲，信豐工程有限公司(信豐工程)時任紮鐵「工頭」，被控7項代理人接受利益罪名。
案發時信豐工程是元朗八鄉一個過渡性房屋項目的紮鐵分判商，被告為該地盤的「工頭」，負責招聘和監督紮鐵工人，以及向工人發放薪金支票。
涉收1工人賄款5萬助續獲聘
控罪指被告涉嫌於2023年10月至2024年2月共5個月期間，從一名受其監督的紮鐵工人接受7筆賄款共逾5萬元，以協助對方繼續獲信豐工程聘用。
信豐工程不容許員工就其事務或業務從他人接受利益。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌在涉案紮鐵工人入職後不久，便向對方索賄每日500元。該紮鐵工人日薪2,450元，他相信若不支付賄款便會失去工作，因而應被告要求支付賄款。
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