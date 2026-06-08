Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

過渡性房屋紮鐵分判商工頭遭廉署起訴 涉向工人收賄5萬元助續獲聘

社會
更新時間：15:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-08 HKT

廉政公署落案起訴一名元朗過渡性房屋項目紮鐵分判商「工頭」，涉於5個月內向一名工人收賄共逾5萬元以協助對方繼續獲聘。工頭獲准予保釋，本星期三(10日)於粉嶺裁判法院答辯。

被告負責招聘和監督紮鐵工

陳港安，33歲，信豐工程有限公司(信豐工程)時任紮鐵「工頭」，被控7項代理人接受利益罪名。

案發時信豐工程是元朗八鄉一個過渡性房屋項目的紮鐵分判商，被告為該地盤的「工頭」，負責招聘和監督紮鐵工人，以及向工人發放薪金支票。

涉收1工人賄款5萬助續獲聘

控罪指被告涉嫌於2023年10月至2024年2月共5個月期間，從一名受其監督的紮鐵工人接受7筆賄款共逾5萬元，以協助對方繼續獲信豐工程聘用。

信豐工程不容許員工就其事務或業務從他人接受利益。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌在涉案紮鐵工人入職後不久，便向對方索賄每日500元。該紮鐵工人日薪2,450元，他相信若不支付賄款便會失去工作，因而應被告要求支付賄款。

最Hit
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 最高約1.4米海嘯︱持續更新
即時國際
47分鐘前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
1小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
3小時前
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
10小時前
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
6小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 13:00 HKT
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
影視圈
5小時前
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
影視圈
18小時前