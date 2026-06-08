政府擬規管煙盒尺寸物料 報販協會料減四成完稅煙憂打爛飯碗 嘆業界「犧牲得嚟好無奈」

政府擬於2027年3月推行煙草「統一包裝」，規管煙盒尺寸及物料。香港報販協會主席林長富今早（6月8日）在商台節目指出，此舉事前未諮詢業界，預計將導致市面四成合法完稅香煙因無法符合規格而絕跡，重創報販生計，並恐促使煙民轉向私煙市場。協會促請政府加強溝通，並重申不排除就此提出司法覆核。

新例下減四成合法香煙 報販質疑「打爛飯碗」

林長富指出，業界、零售界、供應商以至立法會議員事前均對此方案並不知情，「可能佢覺得我哋（業界）唔需要被諮詢啦」。由於海外國際生產線難以因應單一市場完全重組，一旦新標準落實，現時市面上的幼煙、軟包煙及大包裝香煙，將無法符合新生產尺寸標準。他估計，這將導致市面上約四成的合法完稅香煙變相被無法在港銷售。

林長富表示，全港報販目前僅獲准出售12種特定產品，在報紙與雜誌銷量下跌的情況下，香煙銷售成為報攤最主要的經濟支柱。售賣香煙現時佔報攤整體生意額約三至四成，若市面再減少四成合法香煙產品，將嚴重影響報販生計，「政府立法控煙係想香港市民好嘅，但你立一啲完全無理據嘅法例，係令到我哋少咗四成完稅產品賣，打爛我哋飯碗」。

憂新例助長私煙 林長富：佢哋係做獨家喎

醫衞局早前曾表示，法例旨在控制包裝的設計，而不管制報販賣煙。林長富質疑，若新例下報販減少四成合法香煙產品，亦變相是管制，「（政府）透過呢啲搬龍門，係繞過咗立法會，繞過咗公眾諮詢，直接扼殺咗我們賣完稅煙」。他又指，煙盒的厚薄、軟硬等外觀規格，與政府宣稱「減少對年輕人吸引力」的立法原意並無必然關係，批評相關法例缺乏理據，屬「為立法而立法」。

業界同時憂慮新例會進一步助長非法私煙市場。林長富指，目前本港市場上每十包香煙中，估計已有六包為私煙或不法香煙。若政府進一步禁絕合法香煙的銷售款式，煙民並不會因此戒煙，反而會流向黑市，恐令香港成「無合法煙市場」，他質疑，「如果真真正正完稅煙喺市面上係無得賣，而煙民又真係戒到煙，我哋都支持嘅。但𠵱家唔係啊嘛，佢無幫到我，幫咗另外嗰啲（私煙），佢哋係做獨家喎」。他指如果新例真的可以令人戒煙，那當然無話可說，但認為二者實際上沒有因果關係，形容業界「犧牲得嚟好無奈。玩有好多嘢可以玩，唔好拎啲法例嚟玩。」

香港報販協會促請醫衞局約見業界代表，了解前線報販的實際操作與黑市私煙的猖獗情況，切勿單方面推行政策。林長富強調，若政府拒絕溝通並強行通過方案，業界在別無選擇下，將考慮提出司法覆核，「我哋三十幾度都喺個檔口度守住，都係為市民服務，你都唔俾，我哋就考慮要去司法覆核」。此外，他亦建議政府應與時並進，放寬報販可售賣的商品限制，例如容許售賣智能手機配件等，以協助傳統報攤轉型求生存空間生存。