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科大前教授劉紅斌收賄助未達標學生入學判囚20周 放棄上訴即時入獄

社會
更新時間：11:31 2026-06-08 HKT
發佈時間：11:31 2026-06-08 HKT

香港科技大學時任講座教授劉紅斌去年收受友人4萬元賄款，協助一名學歷未達標、修讀汽車專業學生入讀環境健康碩士課程，他又向兩名相關同事派共6000元利是，聲稱是「辛苦費」。劉紅斌早前承認串謀使公職人員接受利益等3罪被判囚20星期，他隨後提出保釋等候上訴，惟今早於觀塘裁判法院表示放棄上訴申請，署理主任裁判官鍾明新下令劉紅斌即時入獄。

63歲時任科大海洋科學系講座教授劉紅斌，早前承認1項串謀使公職人員接受利益及2項向公職人員提供利益罪。控罪指，劉紅斌與林珮玲於2025年3月2日5月12日期間，串謀使劉在無合法權限或合理辯解下，從林接受一筆港幣40,000元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為被告協助林正曦獲科大理學碩士（環境健康及安全）課程取錄的誘因或報酬。

兩項向公職人員提供利益罪指，被告於2025年 5月23日無合法權限或合理辯解而向公職人員，即科大學海洋科學系講師梁瑞宜、學系項目主任麥倩儀，分別提供港幣5,000元及1,000 元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為梁協助林正曦獲科大取錄的誘因或報酬，或由於梁及麥作出或曾經作出上述作為而提供該利益。

案件編號：KTCC492/2026
法庭記者：黃巧兒

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