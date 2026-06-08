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熱帶氣旋9個新名出爐！香港美食「點心」正式成颱風名 日本星座「希比」「船尾」齊上榜

社會
更新時間：10:36 2026-06-08 HKT
發佈時間：10:36 2026-06-08 HKT

颱風季節將至，香港天文台今日（8日）表示，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增9個名字，即「高基」、「簡古維」、「點心」、「希比」、「船尾」、「蒂魯」、 「娜尼」、「布拉帕」及「花斑」，分別取代舊有名字「康妮」、「桃芝」、「萬宜」、「天兔」、「摩羯」、「艾雲尼」、 「飛燕」、「山陀兒」及「潭美」。其中新名字「點心」是香港提供。

新名字早前於颱風委員會的第58屆會議中通過採用。颱風委員會為聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下的組織。翻查資料，每年西北太平洋和南海的熱帶氣旋會用到約25個名字，若曾使用過的風暴名稱無被除名，一般會在5至6年後再次使用。「點心」所取代的名字是「萬宜」，後者2024年11月被使用，因應對菲律賓造成的損害而除名。按此推算，熱帶氣旋「點心」約莫會在2030年登場。

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九個新名字的意義及提出的國家／地區如下： 

名字 意義 提出的國家/地區
高基 柬埔寨一種適合日常使用的大型硬木 柬埔寨
簡古維 青蛙 朝鮮
點心 香港著名美食 中國香港
希比 巨蛇星座；蛇 日本
船尾 船尾星座；船尾 日本
蒂魯 楚克文化中一種正式及恭敬的問候方式 米克羅尼西亞
娜尼 鳥類或昆蟲的翅膀 韓國
布拉帕 東方 泰國
花斑 一種豆科的開花植物，是越南西北部山區的常見花卉，花香宜人，每年春季都會開花 越南

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。颱風「艾雲尼」於2024年5月下旬吹襲菲律賓期間，造成6人死亡，8人受傷，超過15萬人受災，經濟損失超過10.4億菲律賓披索。超強颱風「摩羯」於2024年9月初吹襲菲律賓期間，造成21人死亡，26人失蹤，22人受傷，超過300萬人受災，經濟損失超過26億菲律賓披索。超強颱風「山陀兒」於2024年9月下旬至10月初為菲律賓北部帶來暴雨，造成5人死亡，一人失蹤，12人受傷，超過38萬人受災，經濟損失超過15億菲律賓披索。

颱風「潭美」及超強颱風「康妮」於2024年10月下旬合共在菲律賓造成159人死亡，22人失蹤，132人受傷，超過960萬人受災，經濟損失超過184億菲律賓披索。颱風「桃芝」、超強颱風「天兔」及超強颱風「萬宜」於2024年11月中旬接二連三吹襲菲律賓，合共造成14人死亡，兩人失蹤，15人受傷，超過430萬人受災，經濟損失超過37億菲律賓披索。此外，「飛燕」因為在其他語言有不適當的意思而被除名。

有關最新的熱帶氣旋名單及名字的相關意義，請瀏覽香港天文台網頁「二○二六年起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字」。

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