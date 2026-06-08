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天氣︱天文台晚上10時45分取消黃雨警告 黑雨曾維持一小時

社會
更新時間：22:05 2026-06-08 HKT
發佈時間：20:35 2026-06-08 HKT

天氣持續不穩定，強雷雨區再度襲港！天文台今晚（8日）8時35分發出今年首個黑色暴雨警告，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【22:45】天文台取消黃雨警告。

【22:05】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【21:35】天文台改發紅色暴雨警告信號，黑雨維持一小時。

【20:38】天文台指，沙田區有大暴雨，可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【20:35】天文台發出今年以來首個黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【20:20】與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【20:19】天文台預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午8時15分左右，葵涌及長洲分別錄得每小時約100及90公里的猛烈陣風。

【19:50】天文台改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布：學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。 

【19:31】天文台指與低壓槽相關的強雷雨區正影響本港及珠江口，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【19:20】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【19:00】天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【18:30】天文台指，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，預料會在未來兩三小時影響本港。

【17:00】天文台指位於廣東的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區，今晚及明早本港天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，預料24小時累積雨量可達100毫米左右。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

【14:55】天文台發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【14:25】天文台發特別天氣提示，指受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。

天文台上午10時發出特別天氣提示，指位於本港以南水域及珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴。其後再於11時表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

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