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狗隻入食肆︱寵物車、狗繩搜尋量大增逾四成 餐廳盼准煮狗食物 按面積定發牌次序︱新聞追擊

社會
更新時間：08:00 2026-06-08 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-08 HKT

容許狗隻進入食肆牌照今日截止申請，食環署至上周五暫收到逾2,000份申請，超額逾一倍。有寵物資訊平台負責人指，選購寵物車、狗繩和獨立包裝零食的搜尋量較政策公布前增加四至五成。有已申請牌照的餐廳負責人認為，政府可參照餐廳面積、間隔等條件釐定發牌次序，亦盼放寬不准烹煮狗食物的規定。

截至上周五，食環署已收到逾2,000份「容許狗隻進入獲批食肆」牌照的申請，超出1,000個配額的逾一倍。署方預計本月中批出首輪申請，最快下月生效。曾發起聯署爭取狗隻進入食肆的寵物資訊平台「毛孩街」創辦人陳國亨表示，牌照仍未發出，其平台搜尋「寵物友善餐廳」的數量較政府公布政策前大增3倍，「寵物用品」和「寵物食品」的搜尋量亦分別大增五成及四成。

生產商推獨立包裝狗零食應市

陳國亨表示，狗主已經部署攜犬出街，增加寵物車、寵物籃和狗牽繩等銷情，亦有生產商推出獨立包裝的狗零食，迎合狗隻出門的需要，而狗隻訓練的搜尋目前只增加約兩成，但未來狗隻須留在食肆的狗隻友善區域，加上更頻密外出，部分狗主或希望學習更好控制狗隻，相信訓練需求會再增加兩至三倍。

他又指，3年前約有1,500間「偷偷經營」的寵物友善餐廳，加強執法後只餘約300至400間，相信政府發出1,000個牌照只是起步，檢討後可盡快推出更多牌照，「明年有3,000間就很理想。」

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餐廳冀未來不設配額

餐廳ULURU 是寵物界中較知名的寵物友善餐廳，累計有約7年招待狗隻經驗，去年食環署收到匿名投訴指餐廳招待狗隻後作出檢控，今年初宣布不准狗隻入內。餐廳負責人譚先生指，餐廳已遞交狗隻准入食肆牌照的申請，惟擔心未能抽中，希望政府決定發牌優次時考慮餐廳面積、間隔和配套等，例如面積細小的餐廳較難分隔人狗，排序應較後，但理想做法是不設配額。

譚又認為，牌照條件規定限制狗隻不可進入自助餐櫃枱1.5米內，亦不可烹煮狗食物，「同一塊肉，給人食和給狗食沒有不同」。對於狗隻爭執，譚笑稱，餐廳面積達4,000呎，最多同時接待30至40隻狗，惟餐廳內未曾有狗隻爭執，只有顧客爭執，「人狗都一樣，只要有常識便懂處理，安撫個客，換張枱給客人」，若顧客的細狗害怕大型犬，職員亦會安排換枱。

最重要員工有愛心

餐廳已備有狗繩、狗玩具和狗隻專用飲食器皿，譚先生稱，寵物餐廳的準備工作其實不多，最重要是餐廳員工有愛心，「當寵物是小朋友」，主動滿足動物和顧客的需要，而經常出現的突發情況是寵物排泄，員工會立即清潔及消毒。

譚又指，擬將全餐廳定為狗隻友善區域，遇上怕狗客人，才劃出無狗專區；若抽中牌照，希望舉辦「狗狗回歸派對」慶祝。他又指，過去有不少天水圍、上水熟客光顧位於灣仔的餐廳，禁止狗隻後生意大減三至四成。他又引述熟客指因無法攜犬外出進食，亦多留家用膳，反映政策有需求，促進人寵共融。

食環署回覆稱，署方以較小規模和穩妥的方式推展措施，讓社會逐步適應，並會因應實際運作、業界反饋和公眾意見，在推展下一階段前按需要優化執行細節。

記者︰曾偉龍

攝影：吳艷玲

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