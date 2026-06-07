來片．一分鐘話你知︱一場大豆西遊記 香港如何連接國家所需和中亞機遇

有一粒大豆曾經躲在沙漠邊緣，小到沒人留意，但可能將會為這片土地帶來生機？特首李家超率團出訪中亞，隨團的一間香港農業科技公司就和哈薩克國家糧食集團合作，試種抗旱大豆，目標是建立年產200萬噸的大豆產業鏈，實行「大豆西遊記」。

成功培育出耐鹽、耐寒大豆的「香港大豆博士」林漢明，雖然未有參與今次計劃，但他也支持在哈薩克發展大豆。他認為，對中國而言可以提升糧食供應穩定性，而對哈薩克而言則可帶動農業現代化發展。

對香港而言，可進一步發揮國際化平台優勢。但今次中亞之行，遠不止一粒大豆，隨中亞城市化加快、醫療服務需求提升，慢性疾病管理成為重要課題。不過，哈薩克九成醫療設備都靠進口，香港「二達資本」利用香港平台，整合中東沙特資金和江蘇關懷醫療技術，在當地建立首座透析耗材工廠。

再向西望，烏茲別克經濟快速增長，但不少中小微企因為傳統銀行保守而「融資無門」，香港「善水資本」和當地私募股權基金探索建立5億美元的私有信貸平台，幫當地企業「剪開鐵鍊」。

這趟絲路之旅，政府帶頭進攻中亞「新興金礦」，推動「雙樞紐聯動」，讓企業不再單打獨鬥。所以下次飲豆漿時，不妨留意來源，「你飲緊嘅每一啖，可能都係改變咗世界嘅香港科技」。