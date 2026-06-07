雙非兒腦癱案︱研訊今日結案陳詞 家屬：證據已相當清晰 如判決未如理想不排除司法覆核

雙非嬰兒腦癱案，醫委會今日（7日）繼續研訊，是日進入結案陳詞階段，男嬰父親黎志堅出席旁聽。他於會前向傳媒表示心情複雜，「唔知結果係點，希望有個好結果，畀返個公就遠建（案中男嬰）」。

他認為現時證據相當清晰，「事實係點樣好明顯」，又指若判決結果未如理想，不排除會提出司法覆核。

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，前後拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，對被告「不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，今年4月起重啟聆訊。

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