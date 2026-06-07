雙非兒腦癱案︱控辯雙方完成結案陳詞 醫委會押後7.5裁決 父親難掩失望：證據好清晰

雙非嬰兒腦癱案，醫委會今日（7日）繼續研訊，是日進入結案陳詞階段。代表醫委會的資深大律師呂世傑表示，由於雙方證供有衝突，故只能採納護士何潔霞（音譯）或涉案醫生薛守智其中一方的的證言。他又批評薛的證言荒謬，質疑薛在病人有機會出現嚴重的「新生兒癲癎」後，仍選擇不回醫院，是未有盡醫生謹慎責任。控辯雙方下午完成結案陳詞，研訊小組需時討論裁決結果及撰寫判詞，押後至7月5日裁決。

男童父親：證據已相當清晰 如判決未如理想不排除司法覆核

男童父親黎志堅出席旁聽。他於會前向傳媒表示心情複雜，「唔知結果係點，希望有個好結果，畀返個公道遠建（案中男嬰）」。他認為現時證據相當清晰，「事實係點樣好明顯」，又指若判決結果未如理想，不排除會提出司法覆核。

對押後感失望：本身希望今日有結果 點知又押後

由事故發生至今逾16年，到今日仍未有判決結果，男童父親黎志堅研訊後坦言感失望，「我哋都等咗16年喇，本身希望今日有結果，點知又押後」，形容心情複雜、煎熬。他認為「證據好清晰」，待委員判決出爐，「做錯事我覺得應該受到相應嘅懲罰，畀受害者攞返個公道」。

他續指，當晚醫生亦有懷疑男嬰抽搐，「點解佢唔返嚟（醫院）」，又質疑對方診斷為「濁奶」的說法是事後所編造，指薛於事發後8日與家屬會面時，「嗰時佢都有話係懷疑係抽筋，無話係『濁奶』，從來都無講過，就係呢兩次（研訊）先講」。至於下一步行動，他說要視乎裁決結果，不排除提出司法覆核。

控方：被告住所與醫院只差15分鐘路程 也無趕回醫院

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，前後拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，對被告「不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，今年4月起重啟聆訊。

薛守智被指於2009年12月22日，當其病人、初生男嬰黎遠建在凌晨3時31分出現首次「新生兒癲癎」時，未有盡其專業責任。

呂世傑說，本港法例中未有詳細為「醫生專業行為失當」下具體定義，而英國的相關案例會講求事件的嚴重性；加拿大的相關判決中則提到，醫生應先考慮病人最嚴重後果的可能性。今次案件中，腦膜炎與癲癎有不少共通之處，癲癇是較罕見的情況，而腦炎更是嚴重後果，需要由醫生親自診斷，惟即使薛的住所與醫院僅距15分鐘路程，卻未有就病人最嚴重後果作優先考慮而即時趕回醫院。

呂又反對辯方其中一個觀點，稱委員會不能「事後孔明」看待醫生應作出甚麼行為。他說，醫生需對病人作出合理的護理，認為若低於社會對醫生的合理期望，則可能涉及專業失德。

醫委會押後7月5日裁決。

案例指無論護士有否盡責 也不能為醫生責任開脫

對於辯方質疑事件中護士通知醫生時未有提供所有資訊，影響醫生診治，呂引述一宗涉及手術後遺留棉花的案件，該案的辯方指，雖醫生具謹慎責任不能遺漏棉花，但同時護士亦有於術後點算物料的責任。而法庭就清楚指出，醫護各有責任，各司其職，而護士是否盡其責任，亦對醫生無影響，不能因為護士無數棉花而開脫。就算護士無做某些事，醫生本身亦對病人有其責任，若懷疑涉及癲癇，醫生的謹慎責任應回醫院為病人檢查。

薛守智否認護士提及男嬰「好似想抽筋」

薛作供時否認護士何潔霞（音譯）曾向他表示「佢（涉案男嬰）好似想抽筋喎」，又指護士是按其醫囑才為嬰兒供氧。呂引述一段病人家屬與薛的錄音，當中薛提到「4點半話畀我聽懷疑抽筋」、「我唔知係唔係」，家屬問「抽筋還要懷疑嗎？你的護士、姑娘唔知道係抽筋嗎？」薛答「佢就係懷疑」，呂認為薛的說法有問題。

薛守智代表律師石善明結案陳詞時強調，當時醫生並無足夠資料，判斷為「濁奶」亦屬合理，加上一旦裁定醫生罪成，隨時會引起「保守醫療」風氣，損害社會利益。另外，他亦質疑，何護士於懷疑男嬰抽搐後一小時才通知醫生，希望委員會考慮證人可信性，惟他強調並非指控何說謊。

辯方：不應以「事後孔明」方式檢視事件

石指出，舉證責任永遠在秘書處，被告人無需證明自己無辜，控方指薛作為醫生專業失當，是很大的指控，必須有具說服力的證據。他解釋，涉案男嬰於3時31分首次癲癎，當時嬰兒並無任何健康風險，可能是濁奶，亦可能是胃酸倒流。雖然當時抽搐表有記錄男嬰四肢屈曲，但其實只有15秒，同時亦有Cardex（護理卡）上的其他紀錄，例如抽出的痰是白色，反映可能是濁奶；四肢觸碰後就放鬆，「濁奶」亦可解釋相關情況。男嬰出生時，無早期敗血病的風險因素，因此無人可確認預視到腦膜炎風險，不應以「事後孔明」方式檢視事件。

若醫生為所有潛在重症做檢查 或釀「保守治療」風氣

他又指，故意偏離標準，或是對病人「愛理不理」導致嚴重疏忽才是專業失德，而非一般疏忽，需要視乎行為的本質、目的。而控方亦需有足夠證據證明，任何合理、有能力的醫生，都會在病人首次有可能是腦癎時，便即時採取行動。然而，此做法相當死板，若醫生要為所有有潛在風險的嚴重病症做檢查，會令醫生更傾向於「保守治療」，即為保障自己而為病人進行過量檢查，導致醫療成本上升，損害社會。

石又提到，控方稱何護士作供並無得益，無合理理由懷疑何會作假證供，但事實上，何已兩次延遲向薛報告男嬰情況，而研訊委員會必須考慮證人動機，包括何護士的利益，她有機會說謊或作刻意遺漏。他亦引述何的證供，提到若護士認為新生嬰兒抽搐或癲癎，亦能在抽搐表上記下及報告醫生，若於3時31分發生，卻於4時30分後才通報，延遲一個小時，雖很多工作，但若是如此重要，嬰兒「開始想抽搐」，護士等一小時再致電醫生，反問其做法是否合理、可信。

研訊小組主席鄧惠瓊解釋，由於程序複雜，委員會預計需時決定及處理判決書，預計需半日時間宣讀判決。案件下月5日續會宣布裁決結果。

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