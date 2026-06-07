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天文台︱料周一、二有大驟雨及狂風雷暴 中央氣象台預報華南「強降雨」 明日雨量可逾200毫米

社會
更新時間：12:50 2026-06-07 HKT
發佈時間：12:50 2026-06-07 HKT

天文台今日（7日）表示，廣闊低壓槽會在未來一兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。據天文台九天天氣預測，明日（8日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；周二（9日）則大致多雲，有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。天文台今早亦提醒，未來一兩日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

中央氣象台料廣東部分地區大暴雨

內地中央氣象台亦在今早天氣公報預告南方地區有「強降水」過程，預計6月7日至9日，西南地區東部、江南、華南有強降雨過程，廣東有大至暴雨，部分地區大暴雨，並伴隨短時強降水、雷暴流風或冰雹對大暴雨，6月8日早上8時至9日早上8時的24小時雨量，料介乎100至250毫米之間，廣東沿岸地區可達230毫米。預報圖所見（見下圖紫色部分），當中部分範圍覆蓋香港北部。

中央天象台預測，華南地區6月8日早上8時至9日早上8時的24小時雨量可達230毫米（紫色部分）。其中圖中的紫色範圍，覆蓋香港部分區域。
中央天象台預測，華南地區6月8日早上8時至9日早上8時的24小時雨量可達230毫米（紫色部分）。其中圖中的紫色範圍，覆蓋香港部分區域。

天文台指，隨着該低壓槽遠離沿岸地區，本周中期廣東驟雨逐漸減少。受一股偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預料該偏東氣流會在周末至下周初被一股偏南氣流取代，華南天氣漸轉不穩定。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。驟雨逐漸增多，稍後部分地區雨勢頗大。吹輕微至和緩西南風。

展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。本周中期驟雨逐漸減少。

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