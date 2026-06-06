爆粗校長｜李卓興 : 對校方即炒感「十分驚訝及遺憾」 已委託法律代表釐清權益

屯門新會商會中學前校長李卓興於新加坡交流團期間涉嫌以粗口辱罵當地保安，結果遭學校即時解僱，兼不予代通知金。李卓興發表聲明，承認個人情緒管理失誤，向所有受影響人士鄭重致歉，並予以嚴厲自我譴責，承諾「終身引以為戒」。他雖尊重法團校董會的解僱決定，但同時表示「十分驚訝及遺憾」，並已委託法律代表釐清僱傭合約相關權益。

李卓興於5月22日帶領學生參與新加坡交流團期間，疑因旅遊巴泊車問題，與兩名非華裔女保安發生爭執。網上流傳短片顯示，李以粗口辱罵對方，並以粵語說出「X咩X，X你阿媽」等字眼，又喝令對方「you shut up」及「行開啦你！」。現場曾有職員試圖調停但不果。

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李卓興還原事發當日情況 聲稱初衷是「希望快速平息紛擾」

李卓興在聲明中「還原客觀背景」，指涉事旅遊巴的承運公司多年來均慣於場地門邊臨時落客，當日因保安以全英語高聲勸阻，存在語言隔閡，司機與對方先行發生爭執。他強調，其初衷是「守護隨行未成年學生安全、希望快速平息紛擾、避免師生滯留陌生境外衝突現場」，但他坦言，任何客觀因素與善意初衷，皆不能成為情緒失控、言行失禮的理由。作為校長及教育工作者，他明白自己「肩負為師表率之責」，為此向學校師生及香港教育界形象受損致歉。

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李卓興透露，早於5月底已向法團校董會遞交辭職信，並按合約給予足夠通知期，原定生效日期為8月31日，希望讓學校有充足時間進行校務交接。然而，法團校董會於本月3日召開會議後，決定不接受其請辭，並引用《僱傭條例》第9條，即時解僱李卓興，毋須給予通知或代通知金。校董會解釋，接納其辭職「會嚴重影響學校的正常運作，令校內教師學生不能盡快重新前行」，又批評其行為不僅破壞校譽，亦貶損辦團多年興學育才的功勞。

對校董會即炒 李卓興 : 尊重但同感「十分驚訝及遺憾」

對於校董會的決定，李卓興在聲明中表示尊重，但同時感到「十分驚訝及遺憾」。他強調已委託法律代表，將循合法途徑釐清僱傭合約相關權益事宜，程序會依據《僱傭條例》、聘用合約條款及相關法律法規依法處理。

消息指，李卓興隨團從新加坡返港後，一直告病假，期間被停職及解僱。