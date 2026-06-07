中亞機遇︱中亞旅遊配套好 業界大力推廣 冀吸引銀髮族、高端客

【中亞/哈薩克/烏茲別克/旅行社】政府銳意開拓中亞新興市場，行政長官李家超率商貿代表團完成出訪哈薩克及烏茲別克，令港人重新認識以往較神秘的中亞諸國。《星島》訪問了多間有辦中亞團的本地旅行社，均看好中亞旅遊前景。香港旅行社東主協會會長、金怡假期董事長葉慶寧表示，相信香港至哈薩克阿拉木圖的直航開通後，將有更多港人到哈薩克及烏茲別克旅行，又指哈烏兩國旅遊配套相當好，並非一般人想像般落後，中亞團或主打吸納銀髮族及高端客。美麗華旅遊總經理李振庭指出，行政長官出訪提高了港人對中亞國家的接受程度，未來會加大推廣力度。

國泰擬明年首季開通香港往返哈薩克阿拉木圖直航航線

李家超日前曾參觀烏茲別克首都塔什干的著名景點「伊斯蘭文明中心」，了解當地文化保育、學術研究和教育推廣工作。該中心是烏茲別克最大型的文化、科學和教育綜合設施，展現烏茲別克深厚的歷史文化底蘊。該中心的館藏《撒馬爾罕古蘭經》，是世界上現存最古老手稿之一，吸引不少旅客到訪。另外，國泰航空已宣布，計劃明年首季開通香港往返哈薩克阿拉木圖直航航線，每周3班航班。

金怡假期 : 多個中亞團已出發 主打吸納銀髮族及高端客

葉慶寧指出，哈薩克國家航空公司以前有飛香港的直航，惟疫情之後停航；本地傳統旅行社以往一直有舉辦中亞團，中亞旅遊非完全空白，只是一直沒有大力催谷。他日前親自探訪哈烏兩國，發覺有別於5年前當地以本地酒店為主，過去3年均已建成很多國際品牌新酒店，房租每晚200至300美元，還有獨特的高檔餐廳，裝修金碧輝煌，「是蓄勢待發、摩拳擦掌推動旅遊，發展經濟。」

由於安全是港人外遊一大考量，葉慶寧提到，現時中東陷戰火，其他國家亦可能有治安問題，但烏茲別克標榜是全世界最安全的城市，毋須擔憂晚上出街不安全。他指，現時本港以銀髮一族消費力最強，60歲剛剛退休就去外遊，「可能東南亞、歐美國家都去過了，唯有去找未去過的地方，所以中亞對銀髮族好有吸引力。」他說，公司好幾個中亞團已出發，每團10多人全是高消費客群，未來會爭取每月開2至3個中亞團。

美麗華旅遊 : 中亞進入了港人視野

李振庭提到，以往中亞地區缺乏名氣，對港人而言甚至可用「山旯旮」形容，由於屬相對陌生的地方，縱如何宣傳亦難有效果；現在行政長官訪問哈烏兩國，令中亞進入了港人視野，在商務及文化等範疇具肯定的交流意向，「跟住旅遊就會好自然咁帶住上去。」他說，旅行社會把握機遇加大推廣力度，但估計初期不會湧現大批自由行，主要會是旅行團先「試水溫」；同時，未來當地接待能力、交通配套亦會是旅行社設計產品的重大考量。

新華旅遊 : 萬元團費或可玩齊兩個國家

新華旅遊助理總經理尤滿意則指出，早在疫情前航班相當發達的時期，本港中亞旅行團會一次過遊玩多個國家，例如先到哈薩克的阿拉木圖，然後再飛去俄羅斯。他指出，中亞五國近年積極推廣自身旅遊業，包括參加ITE香港國際旅遊展，但若要大力發展某旅遊目的地，相當受制於航班運力，認為國泰航空宣布將開通直航是帶來正面訊息。他又指，香港特區護照前往哈烏享免簽待遇，加上哈烏等中亞國家的消費物價都較香港實惠，考慮到未來有直航能進一步降低成本，可能約1萬元的團費已可以遊玩兩個國家。

記者 趙克平