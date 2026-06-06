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「優質寵物用品展2026」第二日場面墟冚 參展商生意升四成 寵物友善政策帶動行業升溫

社會
更新時間：19:43 2026-06-06 HKT
發佈時間：19:43 2026-06-06 HKT

「優質寵物用品展2026」第二日場內人頭湧湧，不少市民帶同大包、小包，甚至購物車到場入貨，滿載而歸；更有不少狗主、貓主帶同寵物到場試食。有參展商稱今年生意明顯較去年理想，有約三至四成增長，期望能達至六位數字的生意額。有寵物學校稱今屆反應踴躍，暫時收到約30位查詢，近年報名人數顯著上升約20%。

凍乾商戶：健康產品成趨勢 已補貨兩三次

售賣貓狗凍乾糧食的參展商負責人李先生表示，今年為第二年參展，場內比預期更加熱鬧，生意較去年上升三至四成，期望能達至六位數字，接近約40至50萬元的生意額。他指貨量方面準備充足，雖然人流比預期多，但已安排人手補貨，「今日已經補了兩、三次貨」。

他提到，近年市民逐漸注重寵物健康，而市面乾糧普遍鹽分偏高，若寵物飲水不足，可能影響腎臟及身體機能，因此特別推出無添加雞粒、魚肉等天然食品，相信健康產品將成為未來趨勢，「人與狗一樣，大家都注重養生、健康」。

寵物學校反應踴躍 報名升兩成 政策增信心

除了寵物食品參展商，亦有寵物學校參展。寵物學校導師Stephanie表示，其學院已連續八年參展，每年有不少現場報名及網上查詢，今屆反應踴躍，暫時收到約30位查詢。她亦稱，近年報名人數顯著上升約20%，以疫情期間為例，市民會減少外遊，將金錢投放在寵物上。

當中有不少寵物主人報名貓狗興趣班、營養班，亦有不少有志投身行業的人士報讀，學習照顧及訓練狗隻的技巧。她稱，現時政府推動公園及食肆寵物友善，有信心更多狗主報讀興趣班及營養班，吸引更多人報讀訓練課程並投身行業。

狗主即場試食試車 望放寬室內共膳 增留港消費意欲

胡小姐和蔡先生專程帶同狗狗到場試食和試車，已經花費4、5000元購買寵物車，「擔心萬一買回家後不合胃口，或者是寵物車尺寸不合，就比較麻煩，例如牠試食後，特別喜歡雞肉曲奇，所以今次購買了不少」。他們又透露，平日會帶狗隻到餐廳用餐，主要以室外為主，但若夏天太過炎熱，用餐體驗一般，期待日後新規例實施可以在室內餐廳用餐，更為方便。

胡小姐稱，狗狗平時入餐廳、乘車期間表現良好，但因曾被大狗咬過，對大型犬仍有顧慮。她亦表示，若餐廳選擇更多，必定會增加外出用餐及消費，亦會增加留在港消費的意欲。

養狗11年花1500元掃保健品 冀寵物友善交通

養狗11年的吳先生在場花費了1500元購買寵物保健品如關節及肝臟補充劑，他表示，每年平均會到同類的寵物展「補貨」兩次，主要購買保健品和零食。對於放寬狗隻進入食肆，他相當歡迎，雖然過去曾帶同狗狗到寵物友善餐廳用餐，大多數是室外，但仍有部分食客未必接受，「佢哋會不停望」。

他坦言，平日最開心的是能與毛孩一同坐下用餐，政策放寬後可以讓更多餐廳允許毛孩進入，「餐廳選擇上亦多了」，期望能有更多室內共享空間，讓毛孩可以一同用餐，令自己也會多了外出，更可遠赴不同餐廳消費。他指出，若地鐵或巴士也能寵物友善外出選擇將大大增加。

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記者：何姵妤
攝影：蘇正謙

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