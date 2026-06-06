Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗隻入食肆︱全港18區狗狗普查啟動 首日800狗主參與 業界料放寬安排助推寵物經濟

社會
更新時間：18:18 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:18 2026-06-06 HKT

《全港18區狗狗普查2026》啟動禮今日（6日）於「優質寵物用品展2026」大會舞台舉行，以「毛孩健康」為核心，普查將涵蓋各地區狗狗品種、數量、健康習慣及社交需求等內容，昨日首日的普查已吸引約800名狗主登記及填問卷。業界代表指出，容許狗隻進入食肆的政策將釋放龐大寵物經濟潛力；訓犬專家則強調，主人與寵物間的互信訓練是實現人寵共融與保障安全用餐的關鍵。

完成登記可獲限量實體卡牌

為鼓勵更多狗主參與，普查特別加入近年卡牌收藏文化，推出《全港18區狗狗普查特別版》實體卡牌。首批限量1,000包卡牌將以18區為主題，並以36種本地常見狗狗品種作為設計元素。狗主完成普查及登記後，可免費獲得限量卡牌體驗包，每包內含5張卡牌，並設有不同稀有度級別及特別卡款。

業界料容許狗隻進食肆帶動經濟

香港寵物業商會會長陳雅芝表示，近年流行寵物經濟，其發展潛力亦相當大，相信容許狗隻進入食肆政策正式生效後，除了餐廳的生意可大大受惠，亦可帶動本地其他行業，包括寵物服飾、訓練學校等，於社區內進一步推動人寵共融，帶動本地經濟。

倡推第二輪試驗計劃

陳提到，第一輪「狗隻進入食肆（試驗）計劃 / 許可申請」已吸引不少餐廳參與，反應踴躍，但仍未能完全滿足市民及業界的需求，相信未來若推出第二輪申請及逐步增加名額，將更受歡迎。她預計，新規例實施初期難免遇到不同問題，但呼籲市民以「人寵共融」的心態接受；又提醒，寵物主人帶同狗隻外出用餐時，注意禮儀及行為規範，避免影響其他食客或寵物，若狗隻在社交或行為上有不足，主人可考慮參加訓練課程，以提升在公共場所的適應能力。

專家示範餐廳社交技巧

此外，啟動禮設有訓犬師示範狗狗社交技巧，以推動寵物友善社區，向一眾狗主展示經過適當訓練的毛孩如何更自然、更安全、更和諧地融入商戶、公共空間及社區活動。訓犬師團隊「樂趣尾巴」負責人Simon表示，狗隻能否安全進入餐廳，關鍵在於主人與寵物之間的互信與訓練。狗隻所有行動必須經過主人的同意，以主人為主導的模式，才能避免突發行為，如不搶繩、做到「Sit」或「Stay」等簡單指令，可大大提升安全性。

相關新聞 : 

狗隻入食肆｜截至昨日接逾2000宗申請  首階段設不多於1000名額將抽籤分配

主導訓練防愛犬突發行為

除了家居訓練，Simon稱，狗隻亦需在室外接受訓練，例如是「抗敏訓練」逐步適應聲音、香水或特殊氣味，一般訓練時間短則一個月，長則半年，視乎狗隻品種與年齡。他提到，不少主人習慣狗隻在家中爬上餐桌，導致牠們出現不良行為，故要改善此習慣，應在適當時候給予獎勵，避免狗狗誤以為「爬上餐桌」等行為能換取食物。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙

最Hit
海南一名醫生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意圖
血癌病人未簽同意書 海南實習醫生擅替剝牙致流血不止身亡
即時中國
7小時前
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
2026-06-05 18:49 HKT
02:30
42歲內地媽懷孕34周闖關來港讀碩士 小紅書分享生仔攻略：BB出生即享永居 陸偉雄：或涉虛假陳述
社會
6小時前
Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題
02:13
Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題
突發
5小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
2026-06-05 17:30 HKT
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
旺角通達食店宣布結業！30年老字號 花園街店告別食客 網民不捨飄香咖哩辣魚蛋
飲食
4小時前
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
2026-06-05 15:55 HKT
00:21
大埔地盤工懸掛吊斗下 工友抹冷汗：哎呀 差啲冇命
突發
4小時前
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
2小時前
中三女生放學坐九巴被後座男乘客摸胸 警拘65歲五金銷售員 周一提堂
突發
7小時前