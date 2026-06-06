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國際人才職業博覽會灣仔舉行  非本地生願留港工作：優厚薪酬水平最為吸引

社會
更新時間：14:31 2026-06-06 HKT
發佈時間：14:31 2026-06-06 HKT

香港國際人才職業博覽會今日（6日）於灣仔合和酒店舉行，活動獲勞工及福利局與人才服務辦公室全力支持。有非本地碩士畢業生到場求職，坦言香港優厚的薪酬水平與多元工作氛圍極具吸引力，期望能留港發展。

在港修讀完碩士研究生的肖小姐表示，她計劃在展覽中尋找品牌推廣及市場營銷等範疇的職位空缺，而現場亦能接觸到不同行業的企業。她認為，是次人才展覽提供豐富的職位資料，對求職者大有幫助，也為她在香港尋找工作提供極大便利。

讚設IANG諮詢實用

肖小姐特別指出，展覽設有「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）簽證的詳細講解及諮詢服務，讓非本地學生能更清晰地掌握畢業後的合法留港程序，形容安排「非常實用」。

高薪吸引留港發展

身為廣州人的肖小姐坦言，自己畢業後亦會考慮前往大灣區其他內地城市發展。然而，相較之下，香港優厚的薪酬水平最為吸引。她指出，雖然不論身處何地，工作和生活壓力都很大，但香港的收入較高，效益與回報更為豐厚，因此她更傾向留港。她又笑言，香港的美食同樣是吸引她留港的重要原因。

另一位剛於理大畢業、完成第二個碩士文憑的文小姐表示，她目前仍在努力尋求心儀職位，以符合「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）的簽證要求，並期盼能順利留港發展。她認為今次展覽能提供多元視角，除了能了解不同公司的職位外，亦有機會發掘與自己學科不同的職位，或會帶來「意外之喜」。

修讀ESG盼長遠發展

文小姐透露，自己早年於加拿大修讀學士及碩士學位，返回內地工作一段時間後，發現「環境、社會及管治」（ESG）範疇已成為當前主流趨勢，因此決定來港，在理大修讀「環境、社會及管治與可持續發展」（ESG and Sustainability）碩士學位。

被問及選擇留港發展的原因，文小姐認為香港的多元文化更適合自己。她透露自己以往便喜愛看港劇，加上以往曾在深圳生活，因此能快速適應香港的生活節奏。相比之下，她更嚮往香港的工作氣氛，期望未來能在港長遠發展。

記者、攝影：李健威
 

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