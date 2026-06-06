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涉吸食毒品後駕駛小巴的士 兩司機被控毒駕罪提堂 准保釋8月再訊

社會
更新時間：12:22 2026-06-06 HKT
發佈時間：12:22 2026-06-06 HKT

警方昨日於觀塘一帶巡邏期間，先後發現一輛小巴及一輛的士行駛時左搖右擺，截查後發現兩名司機分別涉嫌吸食海洛英和俗稱「K仔」的氯胺酮等。兩人被控藥後駕駛等罪，分兩案今（6日）於觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯，以待索取驗毒報告。裁判官劉淑嫻押後兩案至8月3日再訊，並批准兩名被告保釋候訊，期間不得駕駛及須每星期到警署報到。

兩案被告分別為54歲小巴司機許耀輝及53歲的士司機李劍文，各被控1項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」罪。

控罪指，許耀輝於2026年6月5日在牛頭角道249號外駕駛一輛公共小巴，而當時他的血液和尿液含有甲基苯丙胺及海洛英或其有效成分；李劍文於同日在牛頭角偉業街駕駛一輛的士，而當時他的血液含有氯胺酮或其有效成分。

控方今申請兩案押後，以待索取驗毒報告，兩名被告暫毋須答辯。控方不反對兩名被告保釋，劉官批准兩人以現金1000元擔保外出，兩人須交出所有駕駛執照，在保釋期間不得駕駛及須每星期到警署報到一次。

案件編號：KTCC1135、1134/2026
法庭記者：王仁昌

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