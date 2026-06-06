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天氣｜天文台：下午6時45分發出黃色暴雨警告信號

社會
更新時間：16:45 2026-06-06 HKT
發佈時間：08:02 2026-06-06 HKT

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。香港天文台在下午6時45分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告。

天文台下午4時30分發天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

天文台又預料，強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

在上午八時，位於台灣附近的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之西南約980公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過琉球群島一帶。

 

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約32度。吹輕微至和緩南至西南風。

展望未來兩三日間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解。

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