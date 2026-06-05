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極端酷熱天氣｜下星期幾時落大雨? 歐美電腦預報模式存分歧

社會
更新時間：22:11 2026-06-05 HKT
發佈時間：22:11 2026-06-05 HKT

天文台發表新一期的天氣隨筆，指位於南海東北部的低壓區在昨日發展為一個熱帶低氣壓，成為今年首個在南海生成的熱帶氣旋。受該熱帶低氣壓的下沉氣流影響，加上廣東地區風勢微弱，今日極端酷熱。天文台錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種。新界的最高氣溫更達36、37度。天文預料明日會間中有驟雨，星期日至星期二部分地區雨勢較大。

預料星期日至星期二間中有驟雨  部分地區雨勢較大

展望周末及下周天氣，隨著現時位於台灣附近的熱帶氣旋進一步向東北方向移向日本以南海域，一道廣闊低壓槽會在明日開始影響華南沿岸至南海北部一帶，廣東沿岸驟雨增多。從地面風場預報可見，一股偏東風影響廣東東部沿岸附近，與水汽充沛的西南風匯聚，若配合中層波動及高層輻散，有機會為該區帶來顯著降雨，但驟雨過後的天色會較為明朗，預料日間天氣仍然炎熱。

另外，大氣低層會受活躍的西南氣流影響，而中層的西風槽亦會影響廣東沿岸，再配合高層顯著的輻散，星期日至星期二的天氣形勢有利強對流的發展，華南沿岸至南海北部一帶會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。

不過，現時模式對於每日預測雨量，以及大雨影響華南沿岸時間仍有分歧。其中歐洲電腦模式與歐洲人工智能電腦模式的分歧在於下週中期東北風抵達廣東沿岸的時間。歐洲電腦模式預測地面廣闊低壓槽會於華南沿岸徘徊，東北風在星期二稍後才抵達廣東沿岸，驟雨的持續時間較長。相反，歐洲人工智能電腦模式預測東北風在星期二早上已抵達廣東沿岸，雷雨帶較早移至南海，遠離沿岸地區，星期二至星期三驟雨逐漸減少。而另一個情境則是美國電腦模式預測廣闊低壓槽上有機會有低壓區發展，並在下周中期為廣東沿岸帶來顯著降雨。

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