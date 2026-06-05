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鼠患︱旺角廢屑箱旁被指垃圾散落有老鼠啃食 食環署 : 有人惡意破壞 涉事男子已被捕

社會
更新時間：21:36 2026-06-05 HKT
發佈時間：21:36 2026-06-05 HKT

上月有傳媒報道旺角有廢屑箱旁垃圾散落一地，以及有老鼠啃食垃圾。食物環境衞生署發言人今日（5日）表示，調查後發現有人刻意將廢屑箱內的垃圾倒出，並干擾該署設置的捕鼠器。在警方協助下，涉案男子已被拘捕。發言人表示，食環署譴責惡意破壞環境衞生的行為，署方會就案件進行進一步調查，如有足夠證據會提出檢控。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章），耙撥廢物屬違法，違者初犯可被判處罰款5,000元，再犯則可被判處罰款10,000元；而根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），干擾食環署用作消滅和除去蟲鼠的器材，亦屬違法，違者可被判處罰款5,000元。

5月已於旺角向違例人士共發160張定額罰款通知書

發言人表示，署方亦已加強在旺角打擊非法棄置垃圾等違法行為，包括在清晨及晚間時段進行突擊執法行動。單在5月，食環署已根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）在旺角向違例人士共發出160張定額罰款通知書。食環署同時已加強旺角內後巷的清潔及防治鼠患工作。署方會持續留意該區衞生情況並採取適當行動。

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