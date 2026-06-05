保安局夥消防處辦修訂《消防條例》持份者諮詢會 爭取年內提交立法會

保安局與消防處今日（5日）聯合舉辦修訂《消防條例》（第95章）及相關附屬法例的持份者諮詢會，向業界介紹立法建議。政府表示，將充分考慮諮詢收集的意見以完善草案，爭取今年內提交立法會審議。有關公眾諮詢已正式展開，市民可於6月25日或之前踴躍提出意見，共同鞏固消防安全。政府衷心感謝業界人士與持份者出席諮詢會，並就實務執行與法規細節踴躍發言。

灣仔區防火會主席周潔冰表示，全力支持政府是次對於《消防條例》的修訂工作，並對保安局及消防處的工作予以肯定。周潔冰表示，將繼續與消防處攜手，把新規定化為居民「聽得明、做得到」的實事，共同推動社區安全。

周潔冰指出，是次修例涵蓋三大關鍵改革重點，包括改革註冊制度、關閉消防裝置預先審批機制、加強物業管理角色。

沙田區防火委員會主席唐學良表示，全力支持政府提出的六大支柱修訂建議，尤其當中的第五及第六項，對提升社區安全至關重要，期望政府加強對新規定的公眾宣傳，讓市民清晰了解相關要求，積極配合法例落實，共同構建更安全的社區。

唐學良稱，修例後若公共走廊與樓梯被雜物阻塞，影響火警逃生，消防處可即時罰款，迅速清理嚴重阻塞物，既提高效率，也具備強大阻嚇力。他亦支持政府要求大廈每年至少舉行一次全面火警演習；引入「消防裝置責任人」制度，清楚訂明設有物業管理公司的大廈，由持牌公司負責消防安全工作。

他特別提到，現時非法加油情況越來越多，甚至出現在市區，修例後不單打擊賣家，買家亦須承擔責任，從需求源頭堵截非法燃油活動，進一步保障街坊生命與財產安全。

諮詢文件：https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire_protection/pc_cap95/

保安局與消防處聯合舉辦修訂《消防條例》（第95章）及相關附屬法例的持份者諮詢會。消防處fb

業界人士與持份者出席諮詢會，並就實務執行與法規細節踴躍發言。消防處fb