麻疹︱19歲女學生確診列本地個案 居紅磡蕪湖街潛伏期無逗留學校 85人須接受醫學監察

衞生署衞生防護中心今日（5日）調查一宗本地麻疹個案，涉及一名19歲女子，她於5月29日起出現發燒、肌肉痛及頭痛，翌日（5月30日）到一間私家診所求診。由於病情持續，並開始出現皮疹，她6月1日到伊利沙伯醫院急症室求醫，她的臨床樣本證實對麻疹呈陽性反應。病人現時正接受隔離治療，情況穩定。

病人非本地出生 報稱曾接種麻疹疫苗

流行病學調查顯示，病人並非在本港出生，報稱自己年幼時已在出生地接種麻疹疫苗。她於潛伏期內大部分時間逗留在香港，因此被列為本地個案。

病人為一名學生，在潛伏期（即5月8日至5月22日）及傳染期（5月28日至6月5日）內均沒有到過校園範圍。在傳染期內，病人於5月30日及6月1日先後到過私家診所及伊利沙伯醫院，其餘大部分時間獨自留在位於紅磡蕪湖街的居所。中心已聯絡涉事診所、醫院和其居所管理公司，以找出密切接觸者及是否涉及高危人士。截至今日下午5時，共有約85人被列為密切接觸者，暫時沒有密切接觸者出現麻疹病徵，中心會繼續對他們進行醫學監察。中心會繼續調查和跟進個案。

中心補充，基於私隱，未能透露涉及的私家診所及學校資料。

本港今年共錄得8宗麻疹個案，4宗由外地輸入，4宗本地個案（其中兩宗與一宗外地輸入個案有流行病學關連，同屬早前機場後勤員工群組）。過去兩年（2024年和2025年），本港每年分別錄得10宗個案。