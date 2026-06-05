乙流︱17歲男童併發嚴重肺炎及休克 發燒及血含氧度下降 情況危殆留醫PICU

衞生署衞生防護中心今日（5日）正調查一宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，涉及一名患有長期病患的17歲男童。他於5月27日因發燒、嘔吐及癲癇發作被送往將軍澳醫院，接受治療後情況漸漸好轉。他一直留院，並於6月3日再度出現發燒，開始咳嗽和痰中帶有血絲，昨日（4日）因血含氧度下降，被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部。他於6月4日採集的呼吸道樣本經化驗後證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發嚴重肺炎及休克。病人目前仍然留醫，情況危殆。

患者沒打流感針 於靈實恩光學校寄宿 學校無爆流感

中心初步調查結果顯示，男童沒有接種2025／26年度季節性流感疫苗，他在潛伏期內沒有外遊或上學，其密切接觸者亦沒有出現病徵。他於將軍澳靈實恩光學校寄宿，該學校近日沒有出現流感爆發的情況。中心會繼續調查個案。

男童現於聯合醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。資料圖片

患者於將軍澳靈實恩光學校寄宿。網圖

本港流感活躍程度近幾周有所上升，但目前仍低於基線水平。根據以往經驗，香港每年有機會出現兩個流感季節。去年夏季流感季節較過往遲開始，並持續較長時間，從去年9月初延續至今年一月初，以致傳統於每年第一季出現的冬季流感季節於今年沒有出現。鑑於距離上一流感季節已經有約半年時間，社區累積了一些近月沒有感染流感的市民，因此不排除流感活躍程度有機會進一步上升。

中心提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

