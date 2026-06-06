模擬塌樹、水浸棚屋、墮海救援 民政處統籌跨部門防災演練 關愛隊化身社區最強後盾

颱風和雨季將至，為提升地區應對惡劣天氣和緊急事故的能力，各區民政處統籌多個政府部門、紀律部隊和地區機構舉行聯合演練。大澳舉行的年度嚴重水浸模擬救援和疏散演練，模擬嚴重水浸、棚屋居民被困和塌樹傷人等突發事故；在紅磡新海濱舉行的跨部門風雨季演習，重點防範惡劣天氣下市民追風逐浪可能引致的意外。演練中，除了消防處、警務處和民安隊等前線應急部隊外，關愛隊亦肩負防災支援的重要角色，盡量減低人命傷亡和財物損失，發揮「民政幫到你」的精神。

離島民政處日前於大澳舉行年度嚴重水浸模擬救援及疏散演練，模擬天文台預測海平面高度將達海圖基準面3.3米或以上時，大澳嚴重水浸緊急應變計劃便會全面啟動。演習中，警方出動無人機進行廣播，提醒低窪或棚屋居民盡快疏散。

大澳年度水浸演練 模擬多場緊急救援

是次演練設有多個突發事故場景，例如一名長者試圖搬走傢俱避免水浸，意外割傷手臂並出現心絞痛，消防及警察到場為他初步包紮，檢查身體狀況及協助聯絡家屬。另外，一名居民和年幼子女因海水湧入棚屋而被困，兩人面臨失溫危機，民安隊緊急救援中隊出動小艇將他們帶到安全位置，並安排輪椅及錫紙保暖。

演習同時模擬有市民遭塌樹擊中受傷，消防及救護員一邊治理傷勢，一邊鋸開斷枝開路，並將傷勢較重者經消防輪送院治理。

關愛隊主力災後支援

演練中，關愛隊主力負責災後支援工作，待颱風「落波」或惡劣天氣消散後，關愛隊在安全情況下協助將受災居民從民政事務總署開放的臨時庇護中心送回家中休養，為社區傳遞關懷力量。

離島民政事務專員楊蕙心表示，關愛隊是民政處和特區政府在地區很重要的合作夥伴，尤其大澳地區老齡人口較多，他們在緊急狀況發生時，需要個人化關愛服務和支援。她指，演練不僅讓部門熟悉救災流程，也希望居民了解政府在嚴重水浸時的工作，從而在真實災難發生時配合政府工作，保護人身和財產安全。

紅磡新海濱聯合演練 防範追風逐浪意外

油尖旺新地標紅磡新海濱早前已開放公眾使用，因該處三面環海，惡劣天氣下較為當風，有機會吸引市民不聽勸告到場追風逐浪，增加發生意外的風險，油尖旺民政處日前舉行跨部門風雨季演習。

演習重點包括警方和消防代表講解防災部署，示範如何在突發事故下進行拯救，並展示遙控救生浮標、遙控救生抬床等專業裝備。油尖旺民政事務專員李家維亦有聯同當區關愛隊向市民派發宣傳單張，提醒遇上惡劣天氣時首要顧及人身安全。

李家維專員解釋，紅磡新海濱作為區內新地標，遇上大雨或大風日子，不排除市民會有觀浪等活動，他不時與各部門檢視情況，並與紅磡新海濱主辦方評估是否需要加固椅子或裝飾品等裝置。

他又指，民政處會定期舉行跨部門會議，就區内較易受風雨影響的地點預先收集情報和進行評估，從而作出針對性處理。「我們善用不同地區網絡，例如關愛隊、區議員、三會成員，透過全面的社區網絡，將防災意識全面傳達給市民。」

