認知障礙症翁九龍灣走失 九龍灣港鐵職員月台機警尋回 妻撰信表揚專業精神

一封送往港鐵總部的市民感謝信，揭開一段溫暖人心的「好人好事」。劉女士患有認知障礙症的長者日前在九龍灣走失，萬分焦慮之際，幸獲港鐵九龍灣站月台職員張小姐機警發現，並在站長及站長室團隊悉心照顧下，最終讓失聯逾三小時的老夫婦重聚。她事後特意撰寫感謝信，讚揚港鐵全體職員「盡忠職守」，展現同理心與責任感，並致以最深切的謝意。

認知障礙長者商場走失 妻子歷驚魂三小時

事發於上周三（5月27日）下午約3時，劉女士患有認知障礙症的丈夫於九龍灣MegaBox商場的宜家家居（IKEA）內意外走失，劉女士驚惶失措下立即報警求助。原來老翁因迷路前往別處，隨後輾轉折返港鐵九龍灣站，並在月台上徘徊，神情迷茫、不知所向。

港鐵月台職員機警主動施援

同日傍晚約6至7時，九龍灣站月台職員張小姐值班期間，敏銳地注意到該名神情迷茫的老翁。她憑着細心與專業判斷，主動上前關心慰問，並在對比尋人訊息後，確認他正是各方正全力尋找的走失長者。她隨即將老翁帶到站長室安頓，並通知劉女士前來接回。

老翁到達站長室後，當值站長及站長室女職員亦通力合作，提供悉心照料，積極安撫其情緒，成功減輕其驚慌與不安。劉女士在信中深表感激，大讚港鐵團隊展現出高度的專業精神、同理心和責任感，值得公開表揚，亦為社會注入滿滿的正能量。

她為此特意向港鐵公司及九龍灣站全體職員致以最崇高的敬意與深切謝意，並期盼港鐵公司能代為轉達一家人的真摯謝意，公開表揚張小姐、當值站長、站長室職員及所有參與協助的同事。