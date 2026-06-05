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導遊涉不當言論強迫旅客購物 旅監局即日起吊銷導遊牌照

社會
更新時間：16:48 2026-06-05 HKT
發佈時間：16:48 2026-06-05 HKT

旅遊業監管局（旅監局）於今年4月公布一宗涉及內地訪港旅行團的強迫購物個案。經過深入調查後，證實涉案導遊蕭文忠在今年2月至4月帶團期間，曾發表不當言論迫使旅客購物。為此，旅監局決定即日起吊銷其導遊牌照。

旅監局再次強調，對於任何強迫購物及有損香港旅遊業聲譽的行為絕對「零容忍」，並呼籲旅客在報名參加訪港團時，務必確保內地旅行社具備合法經營資格，且在港的行程須由香港持牌旅行社負責接待。

此外，旅監局表示為進一步保障入境旅客的權益，將透過多管齊下的策略來提升監管力度，當中包括展開聯合執法行動、推廣公眾教育、深化與內地相關部門的合作，以及採取嚴厲的紀律處分。為落實相關工作，旅監局主席林詩棋於上月18日帶領團隊前往深圳，與當地的監管機構代表會面，雙方就打擊強迫購物等行業不良手法、優化跨境合作及監管機制等旅遊市場管理議題進行意見交流。
 

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