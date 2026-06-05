機管局與中亞航空夥伴簽訂諒解備忘錄 加強雙方中亞航空網絡聯繫

香港機場管理局代表本周隨同行政長官率領的代表團訪問中亞，期間分別與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦的航空合作夥伴簽署兩份諒解備忘錄，加強香港與中亞地區的航空網絡連繫。而香港與阿拉木圖的直航航線亦將於明年啟航，進一步鞏固香港國際機場的國際航空樞紐地位。

機管局與阿拉木圖國際機場交換諒解備忘錄

在行政長官李家超和哈薩克斯坦副總理兼國家經濟部部長朱曼哈林的見證下，機管局主席林天福與阿拉木圖國際機場Joint Stock Company的代表，阿拉木圖國際機場主席 Goker Kose交換諒解備忘錄。雙方同意建立互惠夥伴關係，加強雙方於提升航空網絡連繫、機場管理、可持續發展及航空人才培訓等方面的合作。阿拉木圖國際機場Joint Stock Company 負責營運及發展阿拉木圖國際機場，該機場為中亞其中一個重要國際及區域航空樞紐。國泰航空將於明年首季開辦每周三班往來阿拉木圖的客運直航航班。

於行政長官(左七)率團訪問中亞期間，機管局主席林天福(右七)與阿拉木圖國際機場主席 Goker Kose(右一)交換諒解備忘錄。

於行政長官(左六)率團訪問中亞期間，機管局行政總裁張李佳蕙(右二)與烏茲別克斯坦Fly Khiva Group行政總裁Dilshod Hodjaev(左四)交換已簽訂的諒解備忘錄。

管局行政總裁張李佳蕙(右)與烏茲別克斯坦Fly Khiva Group行政總裁Dilshod Hodjaev(左)交換已簽訂的諒解備忘錄。

機管局主席林天福(左二)與阿拉木圖國際機場主席 Goker Kose(右二)交換諒解備忘錄。

與烏茲別克斯坦簽備忘錄 加強客貨運及人才培訓

此外，在行政長官李家超和烏茲別克斯坦總統戰略發展顧問烏穆爾扎科夫的見證下，機管局行政總裁張李佳蕙與烏茲別克斯坦Fly Khiva Group行政總裁Dilshod Hodjaev交換已簽訂的諒解備忘錄。雙方同意就建立完善的客貨運航空網絡、提升營運和服務水平、可持續發展、人才培訓等領域加強交流和合作。Fly Khiva Group 是以烏茲別克斯坦為基地的航空公司，目前營運往來中亞、歐洲及中東的客運航班，以及達至全球的貨運航，包括自2024年開始往來香港與烏茲別克的貨運航班。

香港特區政府亦與烏茲別克斯坦政府建立互免簽證的安排，容許護照持有人免簽證到訪兩地30天。與此同時，兩地政府亦完成民用航空運輸協定草簽工作，雙方航空公司可利用航線提供航班。

林天福：加強香港與中亞在客貨運及商業往來聯繫奠下堅實基礎

林天福表示，香港國際機場一直積極拓展航空網絡，特別是在「一帶一路」市場方面，而中亞是其中一個具策略意義的重要地區。今次與哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦合作夥伴簽署諒解備忘錄，為加強香港與中亞在客貨運及商業往來方面的聯繫奠下堅實基礎。亦樂見國泰航空開通香港與阿拉木圖的直航航線，未來將繼續與特區政府緊密合作，拓展香港國際機場的航空網絡，提升機場競爭力，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。

