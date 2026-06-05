彭福公園全新社區設施「小馬大本營」落成 6.22開放 設小馬策騎等五大主題

香港賽馬會（馬會）興建及管理的沙田彭福公園，其全新社區設施「小馬大本營」於今日（5日）舉行開幕典禮，並定於6月22日正式向公眾開放。設施設有小馬策騎等五大主題活動，旨在透過互動體驗培養兒童對馬術運動的興趣，並建立愛護動物意識。馬會副主席黃嘉純預計新設施每年可服務約1.7萬人次，3至14歲兒童更可體驗策騎。

文體旅局寄望亞運再創佳績

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君致辭時表示，「小馬大本營」旨在「寓教於樂」，透過各種互動體驗培養兒童對馬術運動的興趣及愛護動物的意識，並推動馬術運動發展。她提到，彭福公園在香港馬術發展中扮演重要角色，曾於2008年成為北京奧運馬術比賽場地，現時園內仍聳立著奧運火炬和五環雕塑。

沈鳳君回顧上屆杭州亞運，中國香港馬術代表隊在盛裝舞步項目中奪得個人賽銀牌及團體賽銅牌，成績令人鼓舞，她衷心期望代表隊能在今屆亞運比賽中再創佳績。

馬會：積極推動馬術普及化 新設施料每年服務1.7萬人次

馬會副主席黃嘉純指，馬會早在70年代便與政府攜手參與沙田大型填海工程及新市鎮發展，興建沙田馬場、彭福公園及多項社區設施。自1979年落成以來，公園廣受公眾歡迎。「小馬大本營」的誕生，正好在公園服務社區與奧運精神的底蘊上注入嶄新元素。

黃嘉純強調，馬會一直致力回饋社會，旗下的三間公眾騎術學校每年服務超過7萬人次。馬會將繼續透過獨特的綜合營運模式，帶來稅款、慈善捐款及就業機會。新設施預計每年可服務約1.7萬人次，年齡介乎3至14歲的參加者更可體驗小馬策騎。

五大主題活動 策騎體驗設身高體重限制

「小馬大本營」設五大主題活動，包括小馬策騎體驗，參加者可在經驗豐富的馬術教練帶領下享受安全悠閒的策騎體驗。參加者年齡須介乎3至14歲，身高必須為100厘米或以上，且體重必須在70公斤以下，每時段最多28人可參與此環節。

此外，「小馬大本營」設「互動小馬教室」，教練會以互動形式，生動介紹馬匹習性及護理知識；參加者更可走進小馬的「居所」近距離接觸參觀馬房，學習馬匹的生活、飲食及基礎護理；並與個性溫馴、外表深受喜愛的迷你小馬合照留念。「趣味學習區」則贈送每位參加者一本教育活動手冊，增進對馬匹及馬術世界的認識。

記者、攝影：陳耀霆