啟德醫院︱張復熾獲委為首任行政總監 6.12履新

啟德醫院將於今年10月起分階段投入服務。醫院管理局今日（5日）公布，現任九龍中醫院聯網總監及伊利沙伯醫院行政總監張復熾，獲委任為啟德醫院首任行政總監，6月12日履新，他會同時繼續出任九龍中醫院聯網總監及伊利沙伯醫院行政總監。

張復熾負責籌建啟德醫院 並有序地將伊院臨床服務逐步遷至啟德

張復熾是精神科專科醫生，是經驗豐富的高級行政人員，擁有多年醫療服務管理經驗。張復熾自2022年3月出任現職，負責推行多個服務改善項目，包括籌劃興建啟德醫院及開展新服務，並有序地將伊利沙伯醫院的臨床服務逐步搬遷到啟德醫院，以提升九龍中醫院聯網的服務水平及縮短病人輪候時間。在出任現職前，張復熾醫生先後出任廣華醫院、青山醫院及小欖醫院行政總監。張復熾醫生過往在機構層面推動及制定整體精神健康服務發展，亦發揮重要角色。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵醫生祝賀張復熾醫生獲委任新職，並祝願他在新崗位事事順利。