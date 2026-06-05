圍標刑事化｜競委會新主席翟紹唐：修例方案盼9月出爐 監禁屬可行方向 再研油價問題

競爭事務委員會新任主席翟紹唐今日首次與傳媒會面，表示正與政府不同部門及大律師公會緊密聯繫，計劃就圍標罪行刑事化提出修訂《競爭條例》建議，目標今年9月有方案，於今個立法年度提交立法會；另將再度就車用燃油市場進行研究。競委會會後補充，對於現時社會廣泛討論是否將相關行為刑事化以及如何刑事化，會與政府保持緊密聯繫，亦必須考慮獨立委員會的建議；至於如何修改條例、何時遞交修例建議予立法會，以及何時完成修訂，皆屬政府的決定。

圍標民事性質舉證標準待釐清

宏福苑火災後，社會關注圍標問題。翟紹唐認為，修例「不會太遲」（never too late)，可確保同類悲劇不再發生。以往《競爭條例》很大部分圍繞經濟，火災反映競爭事務涉及民生，要考慮如何加強法例，增加阻嚇性。其中，圍標行為現時屬民事性質，舉證上仍用刑事標準，這方面需處理，「是否需在我們的條例講得清楚一點，如果是民事的訴訟裏面，我們都是用民事的基準，這當然會有些法律上、憲法上的考慮，我們也在做，但當然我們希望可以用合法和合理的角度，令執法更有效。」

監禁屬可行方向 惟須確保法例有效執行

大律師公會主席毛樂禮早前建議，可透過修例，針對圍標、瓜分市場及合謀定價等嚴重反競爭行為加入7年監禁刑罰。翟紹唐認為是可行方向，但強調要確保法例有效執行，修例過程需處理許多技術細節，「現在主要是民事形式。如果需要調查，調查對象不可因為會入罪為由，不回答我們的問題，不提供資料。如果將來向前行，如果有刑事化，這能否行得通？這是很實際的問題。」競委會會參考證監會經驗，並按實際執行情況，包括與其他政府部門的分工，考慮修例後向政府申請更多資源，「若牽涉刑事化的情況，我們在調查方面要做的工夫，可能會有些不同。」

競委會9月提修例方案配合宏福苑報告

翟紹唐稱，競委會會抓緊時間，積極考慮各項建議，目標配合宏福苑獨立委員會有最終調查報告的時間表，於9月、10月提出修例建議，「希望到9月時，基本上我們心目中的方案，希望已經準備好。而到時可能會多過一個方案，我們未必一定只有一個方案。當然在考慮不同方案時，要考慮獨立委員會報告的建議。」不過他坦言，即使日後完成修例，都只能「向前看」，不能「翻舊帳」追溯以往曾調查的圍標個案，「以往的案件我們所找的證供，是根據現在的法例所找到的證供，未必滿足到刑事法的要求。」

他補充，未來或考慮檢控不配合調查的人士，「可能我們要在程序方面，思考有甚麽可以改進的地方，包括需要時請律政司幫我們做檢控；會否比較有效率一些的是，我們（競委會）自己做檢控，這也不是完全不可能。」

競委會會議部分公開 加強透明度與監察

另外，翟紹唐提到，競委會曾在2017年發表針對香港車用燃油市場的研究報告，如今將再進行研究，「詳細我未必可在這裡跟大家分享，但我們希望大家可以看清，究竟現在在油價方面，實際情況如何，還有甚麼我們可以建議改善，可以確保在油價方面不會有反競爭行為。」

他又透露，由下次競委會會議起，將分開兩部分，其中一部分開放公眾參與，讓公衆了解競委會工作，「讓大家看到我們處事公平，我們亦都盡可能，在符合保密原則下，我們是公開透明，這是一個監察作用，多於純粹給大家資訊。」

記者：蕭博禧

攝影：盧江球