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兩蚊兩折｜消息：「長車短搭」明顯改善 勞福局決定不推動第二階段每月限搭240程方案

社會
更新時間：14:59 2026-06-05 HKT
發佈時間：14:59 2026-06-05 HKT

為節省政府開支以及解決「長車短搭」問題，政府於本年4月3日起實施新安排，由過往的「二元優惠計劃」調整為「兩蚊兩折」。原訂第二階段每月限搭240程的方案，將於2027年4月實施。消息指，自實施「兩蚊兩折」以來「長車短搭」問題已獲處理，有明顯改善，勞福局最快日內宣布，決定不推動第二階段每月限搭240程的方案。

勞福局於今年4月中向立法會特別財委會提交文件，「二元優惠計劃」全面實施實名制後首年，受惠於「兩蚊車」人士中約259萬人是60歲以上長者，約13萬人是60歲以下殘疾人士。整體受惠者中，2.2萬人每月平均乘搭車船達120至240次，另有220人每月平均乘搭超過240次，即平均每日至少搭8次。

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當中60至64歲群組是獲補貼最多的組別，人均每月獲政府補貼262元，平均每程補貼額為7.4元，有90人每月平均乘搭超過240次，最頻繁者更平均每日乘搭20次，即每月平均乘搭600次，推算下來，補貼額或達4440元。

勞福局當時亦披露，「兩蚊兩折」及「優惠車程設限」調整方案的系統調整及測試等費用，初步估計約9,000萬元，扣除八達通卡有限公司及相關公共交通營辦商願意承擔的部分，由政府承擔的開支約6,000萬元。

記者：郭詠欣

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