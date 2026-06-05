兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬

為節省政府開支以及解決「長車短搭」問題，政府於4月3日起實施新安排，由過往「二元優惠計劃」調整為「兩蚊兩折」。原訂第二階段每月限搭240程的方案將於明年4月實施。勞工及福利局局長孫玉菡今日( 5日 )指，審視了「兩蚊兩折」實施後的最新數據，發現由去年5月至今年4月乘車超過240程的受惠人士每月平均只有約450人，在約270萬名受惠總人數之中可謂微不足道，加上系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，並不划算，綜合考慮，當局決定不會推行限程方案。

每月限搭240程方案 將影響些殘疾人士出行

勞福局下午於社交平台發文，指二元優惠計劃「兩蚊兩折」新安排已在今年4月3日順利實施，至今運作順暢。政府於該段期間收到一些殘疾人士來信，就日後實施限程方案（即優惠車程每月只限240程的方案）表達關注。他們指出部分殘疾人士須要比一般人較多次轉車才能到達同樣的目的地，也有一些殘疾人士須要年長照顧者陪同，才能上班、上課。對他們來說，每月240程未必足夠。

當局審視了「兩蚊兩折」實施後的最新數據，發現由去年5月至今年4月乘車超過240程的受惠人士每月平均只有約450人，在約270萬名受惠總人數之中可謂微不足道。然而，在上述450人中，約22%為合資格殘疾人士。這比例卻遠高於合資格殘疾人士（約14萬人）在受惠總人數的佔比（約5%），在一定程度上印證了部分殘疾人士確需較多車程。

乘車逾240程受惠人士 每月平均僅約450人

雖然受影響的人數不多，但若實施限程方案，難免會影響部分殘疾人士出行，包括就醫覆診、接受康復服務、工作等生活需要。雖然大部分受惠人士一般不會每月乘車超過240程，但限程方案難免會使大家（尤其是老友記）擔心超過限制，部分人士或會因而不時檢查剩餘優惠車程，徒添心理負擔。

另一方面，每月乘車超過240程的只有數百人，實施限程方案每年可節省的公帑約幾十萬元，但系統更新及測試的開支估計約為3,000萬元，並不划算。綜合考慮，當局決定不會推行限程方案。希望所有合資格殘疾人士及老友記安心使用二元優惠計劃，做個精明乘客，避免長車短搭，開心出行，融入社會。

勞福局於今年4月中向立法會特別財委會提交文件，「二元優惠計劃」全面實施實名制後首年，受惠於「兩蚊車」人士中約259萬人是60歲以上長者，約13萬人是60歲以下殘疾人士。整體受惠者中，2.2萬人每月平均乘搭車船達120至240次，另有220人每月平均乘搭超過240次，即平均每日至少搭8次。

相關新聞:

二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次 有長者月搭600次 補貼額或達$4440

兩蚊兩折｜九巴愉翠苑車費回贈機一度停用 政府 : 高度關注 九巴須向乘客發還回贈

兩蚊兩折｜船費加價雙重夾擊 離島長者嘆「硬食」 減出市區意欲 有長者不滿德政被削

兩蚊兩折｜首日實施 有長者車費升近2.5倍 北上離島等長途行程「要諗多兩諗」

當中60至64歲群組是獲補貼最多的組別，人均每月獲政府補貼262元，平均每程補貼額為7.4元，有90人每月平均乘搭超過240次，最頻繁者更平均每日乘搭20次，即每月平均乘搭600次，推算下來，補貼額或達4440元。

勞福局當時亦披露，「兩蚊兩折」及「優惠車程設限」調整方案的系統調整及測試等費用，初步估計約9,000萬元，扣除八達通卡有限公司及相關公共交通營辦商願意承擔的部分，由政府承擔的開支約6,000萬元。

記者：郭詠欣