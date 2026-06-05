不堪新婚妻車禍重傷瀕死 丈夫搶警槍圖自盡判囚3月 被捕還押錯過見妻最後一面

新婚夫妻前年7月騎電單車駛經龍翔道，收慢時遭私家車撞倒，妻子重傷入院。其39歲丈夫不堪妻子傷重即將離世，在深切治療部病房試圖搶奪警員佩槍自殺，被制服時他哭喊「我想死」、「我累死我老婆」。男子今於區域法院承認一項企圖無牌管有槍械罪，法官陳廣池對被告的遭遇深感同情，然而指出法庭須兼顧法理情，考慮到公眾利益及案件嚴重性，終判處入獄3個月。陳官最後勸喻被告「千祈唔好做傻事」，又指亡妻必定希望他重新振作，被告哽咽點頭回應。

妻子捱過乳癌化療卻避不了奪命車禍

陳官對於被告林顯鍵失去妻子深感同情和傷心，指無疑對被告造成重大打擊，然而這不等於被告可避免罪責。陳官指出若當日成功搶槍，可能對被告及病房內的其他人造成傷害，後果可大可小。

陳官形容被告的求情信令人動容並在庭上讀出，被告先向當日在場的警員、護士及病人道歉。被告又解釋與妻子的生日只差一天，求婚用的花束亦被好好保存。2023年初夏妻子確診乳癌，但一一捱過化療，同年聖誕節前夕二人註冊結婚，雖無設宴或度蜜月，他們心中相信明天。

被告視妻如命衝動犯案願承擔責任

被告續指前年7月的車禍改變一切，當日正是妻子的藝術作品展覽開幕日，妻子表示丈夫的出現為她黑白的世界增添色彩。被告認為妻子之死是他的失敗，願意承擔責任，尊重法庭所有的安排。被告母親的求情信指，兒子視其妻為生命支柱，新婚數月迎來車禍，兒子不眠不休守候妻子床邊，一時衝動而犯錯，望法庭輕判。

陳官強調法庭須平衡個人因素、公眾利益及懲處所帶來的訊息，本案實質重點在於被告企圖搶劫。法庭接受被告不是用來傷害他人，但搶奪一把裝滿子彈的警槍，過程中可能會擦槍走火，禍及無辜人士。陳官指本案不適合判處緩刑或社會服務令，考慮後以6個月監禁為量刑起點，認罪加上酌情扣減，最終判處入獄3個月。

聞官勸勉振作「你老婆唔想你咁」被告低頭落淚

陳官最後勸勉被告接受傷痕無法被改變，亡妻必然希望被告重新振作，又指被告尚有母親在世，「千祈唔好做傻事，唔好行不歸路」，「你老婆都唔想你咁」被告低頭落淚。

被告林顯鍵，承認一項企圖無牌管有槍械罪。案發於2024年7月9日晚上探訪時間，受害警長與一名警員到伊利沙伯醫院6樓深切治療部病房，處理一宗與被告無關的交通案件，房內有至少6人。受害警長的佩槍當時放在其右側槍袋，內有6發子彈。

搶奪警長佩槍哭喊「想死」

警長及同袍處理完案件後欲離開病房，被告同時走向病房出口。被告突然從後抱住警長的腰，並將佩槍往後拉，警長即時保護槍袋以免佩槍被拔出，亦大喊「搶槍！」。警員和護士合力制伏被告，並拉開他捉住佩槍的手，當時被告一邊哭一邊大叫「我想死」、「我累死我老婆」、「我唔想做人」、「我想搶槍吞槍死」，又求制伏他的人讓他死 。

事件導致警長左手手腕扭傷，左手有輕微擦傷，獲批4天病假。被告同日被捕。在警誡錄影會面中被告表示，2024年7月7日他駕駛電單車載著妻子，惟遭另一車輛撞倒，妻子重傷倒卧在他面前，吐血昏迷，之後再被送至醫院治理，入住涉案病房的其中一張床。

聞妻臨死萌生吞槍自殺念頭

被告自意外後一直在醫院陪伴妻子，期間他腳痛故打上石膏。案發當晚護士告知被告，其妻子生命指數極低，未必能撐過當天。被告不知如何繼續活下去，無意中見到案中兩名警員，遂萌生搶槍以吞槍自殺的念頭。

被告比兩名警員更近出口，當其中一名警員在他右邊經過時，被告雙手捉住警員並摸到某些裝備，他不肯定有否摸到佩槍因沒有看到。另一警員制服他時，被告嘗試搶走佩槍不果。

因本案還押錯過見亡妻最後一面

辯方求情指，被告由母親一人撫育成人，任職水電工人。前年7月7日被告駕駛電單車接載妻子期間遇上意外，二人均重創。被告對於妻子重傷深感愧疚，案發當日得悉妻子情況急速惡化，被告崩潰並萌生輕生念頭，因而犯案。

辯方直言本案是一個悲劇，被告因本案還押錯過見亡妻最後一面，非常自責；又提及當時護士保護被告頭部以免他「撼頭埋牆」等。辯方續指被告確診重度抑鬱，他積極尋求協助，有服藥及覆診，現時接近完全康復。辯方呈上求情信，望法庭考慮非監禁式刑罰。

案件編號：DCCC1539/2024

法庭記者：雷璟怡