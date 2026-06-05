結業潮丨12年歷史本地女性時裝品牌INTIQUE月底結束香港營運 推68折告別優惠

受網購及消費觀改變影響，結業潮不斷，除餐飲外，零售業亦不斷收縮。在2014年創辦的本地女裝品牌INTIQUE昨日(4日)在社交平台宣布，品牌將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。

香港10分店同時結業

INTIQUE主打時尚復古風格，據其網頁上的品牌故事稱，設計讓女性詮釋個人潮流美學。除自家設計的服飾系列外，亦不斷帶來聯名系列及生活品味小物。有關的品牌，深受青年人歡迎，在全港設有10間分店，分別位於九龍及新界多個商場，包括尖沙咀海港城LCX、觀塘apm、將軍澳PopCorn、沙田新城市廣場等。

全場推68折優惠

INTIQUE在社交平台發文指出，「感謝大家對INTIQUE過去12年來的喜愛與陪伴，我們懷着感恩的心情向大家宣布，品牌將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運」，期待於不久將來以其他形式再和顧客見面。INTIQUE亦推出全店68折告別優惠。

網民對它的結業深感不捨，有網民表示「以後真係吾知邊度買衫」，亦有網民希望保留網店，亦有人感嘆租金太貴，是大環境所致。

