Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

結業潮丨12年歷史本地女性時裝品牌INTIQUE月底結束香港營運 推68折告別優惠

社會
更新時間：11:48 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-05 HKT

受網購及消費觀改變影響，結業潮不斷，除餐飲外，零售業亦不斷收縮。在2014年創辦的本地女裝品牌INTIQUE昨日(4日)在社交平台宣布，品牌將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。

香港10分店同時結業

INTIQUE主打時尚復古風格，據其網頁上的品牌故事稱，設計讓女性詮釋個人潮流美學。除自家設計的服飾系列外，亦不斷帶來聯名系列及生活品味小物。有關的品牌，深受青年人歡迎，在全港設有10間分店，分別位於九龍及新界多個商場，包括尖沙咀海港城LCX、觀塘apm、將軍澳PopCorn、沙田新城市廣場等。

全場推68折優惠

INTIQUE在社交平台發文指出，「感謝大家對INTIQUE過去12年來的喜愛與陪伴，我們懷着感恩的心情向大家宣布，品牌將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運」，期待於不久將來以其他形式再和顧客見面。INTIQUE亦推出全店68折告別優惠。

網民對它的結業深感不捨，有網民表示「以後真係吾知邊度買衫」，亦有網民希望保留網店，亦有人感嘆租金太貴，是大環境所致。
 

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
18小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
4小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
4小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
17小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
2026-06-04 11:51 HKT
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
7小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
2026-06-04 11:15 HKT
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
21小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 10:54 HKT