每日雜誌丨充電樁多惹議 大澳新車場部署「超前」 全數安裝咪錶 居民憂旅客爭泊免費位

大澳改善工程自2010年分階段開展，當中的鹽田公眾停車場即將完工，有居民發現該處設置了超過150個公共電動車充電樁，更疑為區內首個收費停車場，惟大澳屬老齡化社區，加上每日僅得10個電動車自駕遊名額，質疑供過於求。有區議員指，泊車位沒有劃分為電動車專用，估計相關部門超前部署，做好基礎設施以便利日後政策發展。有運輸業人士強調，大嶼山南部的封閉道路七彎八拐，不熟路況的市民不宜駕車前往，若發生意外可令整個大嶼山交通癱瘓，故官方必先優化道路設計，改善公共交通服務以疏導人流，才作進一步開放禁區的部署。

大澳有「東方威尼斯」的美譽，惟區內向來缺乏公眾泊車位，除了大澳巴士總站有停車場，部分車主亦會把車輛泊在龍田邨外的路旁。隨着新建的鹽田停車場即將落成，泊位不足的情況有望改善，惟有居民發現，該處設置了超過150個公共電動車充電樁，更疑似為區內首個收費停車場。

大澳有「東方威尼斯」的美譽。

大澳改善工程擬建鹽田露天劇場曁休憩用地及公眾停車場。 土木工程拓展署圖片

環保署：為推動大嶼山綠色駕駛

翻查文件，該停車場屬「大澳改善工程」第二期第二階段的項目之一，由土木工程拓展署在鹽田興建一個露天劇場暨休憩用地和公眾停車場。去年底，離島區議員葉培基提問有關「大嶼山電動車充電設施」，獲環境保護署書面回覆指，為加強大嶼山公共電動車充電網絡，政府已透過有關拓展工程，在梅窩、大澳及東涌馬灣涌相關停車位增設合共約270個電動車充電器，以推動大嶼山的綠色駕駛。

以葉培基理解，署方鼓勵接下來新規劃的停車位也設置充電樁，如東涌也有停車場配置了1比1的充電設施。他指出，近年電動車市場迅速增長，鹽田停車場的泊車位沒有劃分為電動車專用，估計相關部門超前部署，為2050年前實現碳中和、推動綠色運輸作準備，「做好基礎設施，便有空間配合日後政策發展。」有居民同意設置充電樁，坦言鄰里有商有量，油車盡量不會佔用電車位，「大家會守秩序，不會爭位。」

但針對改為咪錶收費，有居民憶述，運輸署曾在3年前，就大澳巴士總站的路旁泊車位改為咪錶收費諮詢公眾意見；有關泊車位每次交易的「最長泊車時間」會被設定為兩小時，收費時段為每日上午8時至晚上8時，「起初沒有人知，只是我剛好經過見到告示。」他坦言，居民也要上班，難以每兩小時出外「入錶」，即使有流動應用程式「入錶易」，也甚為不便，「許多人一同反對」。結果大夥兒「爭取成功」，上述路旁泊車位未有改成錶位，未料到新建的鹽田停車場已全數安裝咪錶，憂慮日後去旅行要另覓位置泊車，「好像改變了大澳的生活方式」。

運輸署曾就大澳巴士總站的路旁泊車位改為咪錶收費諮詢公眾意見。 受訪者提供

居民同意設充電樁 盼油車勿爭用

葉培基亦言，設置錶位是提高車輛流轉的工具，惟大澳與市區的交通狀況有異，駕駛者的出行模式亦稍有不同，會續向署方反映居民意見，「沒有咪錶位更具彈性」。有居民亦擔心，日後自駕遊的旅客會傾向停泊免費泊車位，增加其泊車成本，「盼日後有便利或居民優先泊車的措施」。

現時「大嶼山自駕遊」計劃，容許50部私家車逢周一至周五（公眾假期除外）進入大嶼山南部的封閉道路作康樂和消閒用途，當中包括10個電動私家車配額，有關配額已平衡現行大嶼山南部作為自然保育區的規劃、旅遊配套設施的承受能力等因素；截至去年10月31日，已登記的電動大嶼山的士數目僅5輛。

自駕遊恐大增 徒添嶼南負荷

有居民質疑，安裝充電樁屬「供過於求」，亦憂慮運輸署會放寬自駕遊配額，特別是增加電動車配額，以善用公共資源。香港汽車會會長李耀培也說，儘管電動車是大趨勢，亦有感「資源錯配」。他舉例，正常司機會在出發自駕遊之前為電動車充電，「當然不夠電可以補給，但不是去到目的地作長期充電。」他補充，現階段不清楚充電樁的充電速度，若然是「中充」，或要充8至10小時才充滿，即使「快充」只需要半小時至1小時，但旅客長途跋涉駕車入大澳遊玩，停泊數小時也合理。

有運輸業人士強調，大嶼山南部的封閉道路七彎八拐，不熟路況的市民不宜駕車前往，若發生意外可令整個大嶼山交通癱瘓。

香港公共交通智庫幹事陳迪遙指，嶼南道、深屈道和羗山道部分路段非常狹窄，對於增加外來車輛進入大澳有所保留，「若有交通意外，可致整個大嶼山交通癱瘓。」李耀培同意指，嶼巴必經相關公路，自駕遊車主或要時刻注意避車，加上道路設計仍未完善，存有危險性，「先改善某些急彎和窄路，繼而進一步開放自駕遊會更好。」

疫下港人無法外遊，長假期有大批市民候車進入大澳。

運輸署：新場為支援劇場表演

運輸署回覆指，2023年至2025年間，「大嶼山自駕遊」計劃的配額（包括電動私家車的配額）均持續全數派發予成功申請者。署方續說，大澳鹽田擬建的公眾停車場，主要是為了支援劇場表演活動需要，以及紓緩區內長久以來的泊車需求，現階段沒有計劃進一步調整「大嶼山自駕遊」的配額。署方會密切監察計劃下配額的需求、大嶼山南部的交通情況及泊車位供應，並因應情況作出檢討。

土木工程拓展署回覆指，鹽田龍盛街公眾停車場將提供155個私家車泊位及9個電單車泊位，署方於2023年2月諮詢立法會工務小組委員會時，委員提出增設電動車充電設施的訴求，故以試點形式為該停車場全數泊位提供電動車中速充電器；同年8月，該署就相關工程透過離島民政事務處諮詢相關離島區區議員、大澳鄉事委員會和村民代表等，方案獲普遍支持。

就大澳鄉事委員會建議縮短充電時間，署方在檢視當區電力設施及承載力後，將其中兩個私家車泊位改設快速充電器。目前安裝工程已進入最後階段，政府有關部門亦正籌備相關營運服務合約的招標工作，待合約批出後，充電設施會盡快開放予公眾使用。

新大嶼山巴士公司開設X11R號線，來往大澳和東涌世茂喜來登酒店。

智庫倡改善配套延伸巴士線疏導人流

有交通智庫建議從改善公共交通服務入手，疏導大澳和東涌市中心的人流。

香港公共交通智庫幹事陳迪遙對比大澳和昂坪的交通配套，前者主要是靠新大嶼山巴士和渡輪服務，嶼巴分別來往大澳至東涌市中心、梅窩和昂坪3地，渡輪則來往大澳和屯門；後者有纜車服務，有助疏導旅客，同時嶼巴開辦了1R路線，在星期日及公眾假期早上設3個班次，由紅磡紅鸞道出發，途徑尖東和太子，再直達昂坪。陳認為，大澳可以參考昂坪加強公共交通網絡。他舉例，現時嶼巴設有X11R號線，來往大澳和東涌喜來登酒店，當中僅5個中途站，故被稱為「特快車」，惟假日收費接近原有11號線貴逾倍。他認為，現時客人只能在東涌轉乘其他交通工具前往市區，巴士公司可考慮延伸X11R路線，以吸引更多乘客乘搭，同時疏導東涌的人流。

纜車服務有助疏導昂坪旅客。

有交通智庫幹事對比大澳和昂坪的交通配套，認為前者可參考後者延伸巴士服務。

逾20人旅行團同搭巴士 居民等車時門長又長

有居民反映，近日越來越多旅行團乘坐公共交通工具前往大澳，令候車時間增加，無奈歷年爭取大嶼山居民優先乘車證不果，盼有關部門與巴士公司多作溝通，減低對居民的影響。

有大澳居民分享，曾遇過一行逾20人的旅行團一同排隊輪候大嶼山巴士，此情況在假日更是常見，大大加長了居民的候車時間，「旅遊有需要，居民也有需要。」他說，歷年也曾向巴士公司爭取開辦「居民證」，讓居民排另一條隊優先上車，無奈對方一直說「做不到」，最終便不了了之。他續指，近年巴士公司開設「特快車」X11R號線，聲稱「不停站」由大澳直達東涌世茂喜來登酒店，惟平日及假日車資分別為31.5元及43.9元，「長者有優惠，但普通市民沒有車費補貼，不會特意坐該輛車。」他盼望巴士公司多留意情況，作出適當部署，為居民設想。

記者：仇凱瑭