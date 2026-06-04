鼠患｜觀塘協和街連鎖超市驚現「巨鼠」 食環署 : 已檢控相關人士

食物環境衞生署發言人今日（4日）表示，因應近日接獲觀塘區協和街一新鮮糧食店有鼠隻出沒的投訴，食環署昨日（3日）已派員巡查有關店舖，其間發現處所地台有污漬、鼠跡，以及假天花和牆身有罅隙，遂根據《食物業規例》（第132X章）向相關人士提出檢控；並根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第47（1）條發出消除鼠患通知，規定有關處所的負責人在指明時間內採取所需步驟以除去可引致鼠患的事物，否則會被檢控。

署方人員亦向處所負責人和員工作出衞生教育及提供防鼠滅鼠建議，並提醒他們須時刻注意個人、食物和環境衞生。有關新鮮糧食店已暫停營業，以進行徹底清潔及加強防鼠滅鼠措施。署方會繼續留意該處所的衞生情況及採取適當行動，以保障食物安全及保持環境衞生。同時，食環署已加強有關新鮮糧食店附近公眾地方的潔淨工作及放置毒餌，以防治鼠患。

食環署今年巡食物業處所9.1萬次 5店吊銷牌照7至14日

發言人說，今年截至6月3日，食環署已巡查全港各區持牌／許可證食物業處所約91 500次，包括巡查新鮮糧食店約6 200次。其間，共有5間持牌新鮮糧食店因違反《食物業規例》被記下足夠分數，被食環署暫時吊銷牌照7至14天。此外，署方曾於2月10日的新聞稿公布一間持牌新鮮糧食店因衞生狀況不佳及鼠患嚴重，曾被飭令即時封閉，在有關問題已被徹底糾正後，在較早時獲批准重開；以及於3月10日公布一間持牌新鮮糧食店因違反持牌條件被取消牌照。同期，食環署人員就發現有違規情況已向相關食物業處所共作出451次口頭警告、發出77封警告信及提出527宗檢控；當中包括就持牌新鮮糧食店共作出173次口頭警告、發出9封警告信及提出125宗檢控。



