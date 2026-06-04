內地手打檸檬茶品牌「檸季」 元朗最後分店傳遭收回  商場平台顯示已暫停營業

主打手打檸檬茶的內地品牌「檸季」，其銅鑼灣及將軍澳分店早前已結業，僅餘元朗元點最後一間分店。不過，近日有網民指，該分店已被商場收回舖位。同時，商場會員平台「The Point」亦顯示該分店目前已暫停營業，意味著該手打檸檬茶品牌在香港的業務或已全數撤出。

平台顯示已暫停營業

位於元朗YOHO MIX元點的「檸季」分店，是該品牌在香港所經營的最後一間分店。然而，有網民發文指，該家位於元朗的分店，目前已被商場收回舖位。透過YOHO MALL 網頁查詢，系統頁面亦顯示「檸季」分店目前已暫停營業。

翻查資料，「檸季」於2021年創立，並於2024年進軍香港，一口氣開立10間分店，至今已在全中國擁有逾千間門市，覆蓋華中、華東、西南、華南、西北市場。集團近日更購入通用磨坊（General Mills, GIS）旗下Häagen-Dazs的中國內地門市，獲得獨家授權，在內地雪糕門店及禮品業務中使用Häagen-Dazs品牌。

平台顯示已暫停營業。網上截圖

網民指本地消費習慣不同 一般選擇光顧茶餐廳

結業消息傳出後，在網上引起討論。有網民直言，本港消費者對於檸檬茶的消費習慣與內地不同，若想品嚐新鮮檸檬茶，一般會選擇到本地傳統茶餐廳光顧，若追求便利與性價比則會購買紙包裝檸檬茶，本地市場對於該類內地品牌的需求不高。

部分網民亦對店舖的宣傳與營運手法表示不滿，批評有些店舖在吸引消費者加入會員後便突然結業，直斥這類經營手法令消費者反感。也有網民表示，平時在商場內根本沒有留意到該店舖的存在，認為其知名度及吸引力不足，對於其結業不感意外。