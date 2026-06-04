第五屆「香港創科展」接受公眾登記免費入場 近120隊中小學隊伍展示結合AI創意發明

由香港創新基金主辦的第五屆香港創科展，將於6月27日至28日於香港會議展覽中心舉行。近120隊來自全港中小學的入圍隊伍，將展示結合人工智能及多元科技應用的創意發明。本屆展覽由信和集團擔任首席贊助，並獲創新科技及工業局支持，以及香港檢測和認證局出任策略夥伴。大會亦首次邀請到中國科技發展基金會擔任指導機構，並將派代表出席頒獎禮，見證本屆得獎隊伍誕生。活動現已開放網上免費登記，歡迎市民踴躍參與。

黎家盈升空 創科展特別加入航天工程元素

隨著香港首位航天員黎家盈升空，本地創科氛圍更添注目。今屆創科展特別加入航天工程元素，讓市民認識載荷專家的日常工作與挑戰，從中一窺航天科研的真實面貌，激發更多年輕人對太空探索的興趣。黎家盈隨「神舟二十三號」載人飛船升空，預計將在太空駐留約6個月，執行空間科學實驗與維護任務。到場參觀的巿民可透過製作心意卡，向她表達支持與鼓勵。此外，全球領先的具身智能機器人企業——優必選科技（UBTECH Robotics）亦將參與展出，帶來多款類人機器人，讓參觀者近距離感受具身智能的魅力。

孫東：展覽為學生提供將創意付諸實踐的寶貴平台

科技及工業局局長孫東表示，特區政府正全力推動香港建設成為國際創新科技中心，而人才正是促進創科發展的關鍵要素。由香港創新基金主辦的香港創科展今年已邁入第五屆，成為一年一度的旗艦創科教育盛事。該展覽為學生提供將創意付諸實踐的寶貴平台，加深對創科的興趣、樹立發展信心；同時推廣創科走進校園、深入社區，營造更濃厚的創新氛圍。他期待未來有更多青年藉此平台盡展所長、釋放潛能，投身創科行業，為香港與國家的高質量發展作出貢獻。

黃永光欣見創科日益受重視：為有志投身科研年輕人才開拓新機遇

香港創新基金主席暨信和集團主席黃永光表示，創新科技是香港長遠發展的關鍵，也是國家「十五五」規劃的重要組成部分。他指香港需持續提升創科能力，積極融入國家發展大局，正如日前黎家盈成為首位香港航天員，迎來歷史性時刻。他又說，欣見創科日益受重視，為有志投身科研的年輕人才開拓新機遇。香港創科展踏入第五屆，能發展至今日的規模，全賴特區政府、業界夥伴、大專院校、科研機構及評審專家一直以來的支持。黃永光又表示，今年很高興得到中國科技發展基金會的指導及支持，創科展將繼續秉持從小培育人才的理念，凝聚各方力量，推動創科普及。

自2021年創辦以來，香港創科展已吸引超過400間本地學校、近9,000名小四至中六師生參與，累積收到逾2,200份創意發明作品，總參觀人次逾12萬，逐步發展成為本地青年創科交流的重要平台，亦是香港極具代表性的創科教育活動。本年度反應熱烈，共收到超過500份參賽作品。經過初步甄選後，近120支入圍師生隊伍獲安排參與一系列工作坊及專家指導，將於6月底展出成果，競逐各大獎項。各組別金獎得主更有機會遠赴瑞士參與「日內瓦國際發明展」，與全球創科人才交流。

第五屆香港創科展將於6月27至28日假香港會議展覽中心舉行，現正接受網上登記預約免費入場。

會場將化身全民創科嘉年華 設五大互動專區

香港創科展每年吸引數以萬計市民入場參觀。展覽期間，會場將化身全民創科嘉年華，除學生作品展示外，更設有五大互動專區，包括泡泡浴球DIY、無雪櫃自製沙冰、創科展五周年主題遊戲，以及改裝小家電遙控賽車等體驗，讓不同年齡層的參觀者在趣味中認識科學及創新：

Bulu Bulu 泡泡工場：結合科學與感官體驗，從原材料開始混合壓模，親手製作浴室版「驚喜盲盒」浴球。

Shake Shake冰工廠：運用「冰點下降」原理，不需雪櫃，只用鹽、冰、水及雙手快速降溫，調配出專屬沙冰。

Scan2Play：用手機掃描 QR Code解鎖香港創科展五周年主題遊戲。

家家賽車手 2.0：體驗升級改裝與再造精神，將舊小家電創意改裝成進階版遙控賽車，在全新大賽道上展開刺激的速度對決。

「優必選科技」機械人基地：多款機械人同步亮相，全方位展示人工智能與機械工程的融合成果。

適逢創科展踏入第五屆，大會亦特別推出限定體驗慶祝五周年。場內設有隱藏版創科展角色尋寶打卡遊戲，完成拍攝並出示照片，換領精美禮品；同時亦限量發售「創科五號」金屬立牌套裝及「特別版小基（Robo K.）盲盒」。場內「創科市集」收益將不扣除成本，全數撥作慈善用途，持續推動本地科技創新項目。

第五屆「香港創科展」詳情：

• 日期：2026年6月27至28日（星期六及日）

• 時間：上午10時至下午6時

• 地點：香港會議展覽中心展覽廳 3FG

• 入場費用：費用全免（需預先於網上登記）

• 預約網址：https://reghksciencefair.org.hk/public



