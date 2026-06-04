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港珠澳大橋往澳門配額抽籤結果出爐 申請人下周一起將收到邀請

社會
更新時間：18:18 2026-06-04 HKT
發佈時間：18:18 2026-06-04 HKT

新一批經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額抽籤結果出爐，上月成功登記的申請人可即上網睇結果。由6月8日、下星期一起，中籤者會按先後次序經電郵及郵寄收到邀請，提交申請表及資格證明文件，申請者要於邀請發出日起30日內交齊文件。

運輸署表示，粵港澳三地政府完成審批後，相關申請者會正式取得配額，並獲發封閉道路通行許可證，最快可於今年7月13日起經大橋進出澳門市內，次數不限，有效期一律至2029年7月12日。

運輸署表示，今次提供1400個配額，除符合在澳門就業或從事商業活動資格的「資格類別」個人及公司配額各500個外，首次公開予所有香港永久性居民及註冊公司申請「公開類別」，個人及公司配額各200個，方便市民自駕到澳門工作、經商、探親或旅遊，推動便捷跨境通行。

市民如欲查詢，可電郵 [email protected]，或致電: 2804 2600

 

 

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