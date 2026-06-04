街市外判︱食環署3新街市擬率先試行 由單一承租商包辦 第3季邀市場提意向書

本港公眾街市空置率高企，食環署轄下街市的經營帳目持續虧損，2024至25年度虧損約為7億元。為扭轉困局，食環署建議在新落成街市採用「整體承租」模式，將整個街市外判予單一承辦商，再由對方分租予檔販。政府擬率先於即將落成的天水圍、將軍澳第67區和古洞北的新公眾街市引入此一安排。計劃於今年第三季邀請市場提交意向書，明年率先為承租天水圍新公眾街市招標。未來，亦會考慮整合或關閉空置率持續偏高的街市。

食環署管理街市在租務、行業組合調整等受較多限制

立法會食物安全及環境衞生事務委員會下周二部( 9日 )將討論有關事宜。食環署提交文件指出，新鮮糧食的零售市場生態持續變化，更多不同類型的街市、超市陸續加入競爭，本地網上平台亦開始提供新鮮糧食配送服務，加上愈來愈多食肆透過網上平台推廣餐飲外送；價廉物美的「兩餸飯」，以至北上消費的趨勢，均對公眾街市造成衝擊。為善用公帑，政府將依據《十五五規劃綱要》中「堅持有效市場和有為政府相結合」的理念，從「革新管理」、「以更具效益方式升級硬件」及「發揮市場力量理順資源配置」三方面推進公眾街市的改革。

食環署目前直接管理的街市在租務、行業組合調整等方面受較多限制。為進一步借助市場力量提升靈活性，政府建議借鑒內地城市「管辦分離」的成功經驗，以及本地私營和房委會街市的模式，在即將落成的新公眾街市引入「整體承租」安排。政府在文件中指，其優點在於市場主導，承租商可通盤規劃行業組合數量及布局，亦可靈活處理租務，以推動商戶更積極經營。至於價格，食環署曾在今年3月進行貨品價格比較，顯示公眾街市與同區按整體承租模式營運街市的價格，「沒有太大分別」。

未來數年將有三個新公眾街市陸續在2027至2028年間竣工。食環署擬於本年第三季邀請市場提交意向書，以評估業界對整體承租新街市的興趣。若市場反應正面，當局將擬定促進公平營商環境等細節，並率先在明年就整體承租天水圍新公眾街市進行招標。至於將軍澳第67區和古洞北新發展區的新街市，亦將作為試行新模式的契機。

另外，在街市現代化計劃下，政府總結香港仔街市及荔灣街市等全面翻新項目的經驗，認為全面翻新雖能改善環境，但原址工程複雜且施工期長（達12至17個月），長期停業不僅影響租戶與居民，也易令原有人流在外圍新鮮糧食店進駐後流失。相反，2024年於皇后街熟食市場試行的「優化攤檔項目」，施工期介乎6至12個月，復業後人流顯著上升。政府認為優化攤檔項目更符合成本效益且對社區影響較小，因此街市現代化計劃日後將因時制宜，聚焦此類工程。

食環署自2018年已協助9個公眾街市內有意續營的租戶調遷，並提供特惠恩恤安排。整合公眾街市能騰出珍貴土地資源作其他社會所需用途（例如前長沙灣熟食市場已用作過渡性房屋、前對面海街市作安老服務、前宜安街街市將設立基層醫療設施）。政府指對於空置率持續偏高、客觀條件上缺乏改善空間的街市，署方將實事求是考慮整合或關閉。未來在考慮興建新街市時，亦會更審慎評估社區需求，避免資源錯配。