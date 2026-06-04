中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap圖公審洩試題 教育局、校方有回應！

日前有人在社交平台Threads發文，上載棉紡會中學一老師於Instagram發布即時動態（Story）的截圖，相中疑似影到「25/26中四級中國歷史問題卷」內容，帖文更指控為「洩露試題」，公開了涉事老師樣貌。由於帖文內容「無頭無尾」，亦未知發帖人是學生抑或該老師的同事、朋友，《星島頭條》向涉事的棉紡會中學查詢，包括有否涉及教師同事「舉報/篤灰」。

棉紡會中學澄清非考試試題

棉紡會中學副校長徐文超回覆本網查詢時表示，校方一向重視考試的公平性，在知悉事情後已即時嚴肅處理，惟帖文圖片中的內容並不是考試試題。為避免類似事件再次發生，校方已優化擬卷及管理機制，並提醒教職員必須遵守相關規則。徐文超又指，會向相關老師作適切跟進；校方希望師生都在棉紡的愛中，在正確的價值觀下，一同進步和成長。

教育局：學校須確保測考公平公正

教育局回覆《星島頭條》查詢時表示，十分關注事件，得悉後即時聯絡學校了解。據悉，學校正調查事件，並會盡快向教育局提交詳細報告。教育局已提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，以及與家長及學生保持良好溝通。

局方指，會繼續與學校保持聯繫，並按學校的調查結果作適切跟進。如發現有教師╱職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

網民：人哋做到11點仲要俾你po出公海鬧

雖然未知發帖者身份，但留言區亦引起大量網民評論，意見兩極。不少網民對涉事老師表示同情，認為老師深夜仍在處理校務十分辛苦。有網民留言指：「陰功 人哋做到11點仲要畀你po出公海鬧」「人哋出卷出到夜晚都未瞓，體諒下都唔得？」「呢位老師咁勤力，同埋佢應該係private account嚟……真係算洩漏嗎？」認為老師可能只是在私人帳號分享工作日常，卻慘遭截圖放上網公審。

質疑發帖者「背刺」涉同行報復

大批網民將矛頭指向發帖者，質疑其動機不純。有網民分析指，能觀看該老師私人IG動態的人，理應是其同事或信任的學生，留言批評發帖者：「你深得老師信任有佢IG，但你卻背刺公審咗佢……私人恩怨就咪拎出嚟啦」「師兄，你似爆陰毒，酸緊人哋所獲得嘅成就，然後要人哋一無所有」，甚至有人懷疑發帖者是「同行仇家」，藉此打擊涉事老師。

不過，也有較理性的網民指出，單憑一張相片根本無法證實是真正的考試試卷：「第一，睇唔到係考試嘅試卷，佢只係寫問題卷……第三，單憑呢幾隻字你點肯定係考試卷？你引導路過嘅人認為係考試嘅試卷，你有咩居心？」