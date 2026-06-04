鍾景輝離世︱演藝學院兩代學生悼念 梁祖堯難忘恩師兩句教誨 劉錫賢：他執導從不罵人

戲劇大師鍾景輝（King Sir）昨日（3日）離世，享年89歲。King Sir是香港演藝學院創院院長，畢生致力戲劇教育，桃李滿天下。演員梁祖堯及劉錫賢同為演藝學院畢業生，二人回顧與King Sir的師生緣分，難忘恩師的一言一行深刻影響他們的戲劇生涯。

鍾景輝離世︱梁祖堯難忘恩師兩句教誨

梁祖堯在電台節目表示，當年King Sir負責教授他西方戲劇史。他憶述恩師曾以相同對白重複演繹近一分鐘的破格示範，啟發學生思考舞台效果，令他印象深刻。梁祖堯指，恩師有兩句話讓他終生受用：第一是警告若無法與「不安全感」共存，便應離開演藝行業。他原本以為是指工作不穩定的不安全感，後來領悟「不安全感」其實是每次表演時難以捉摸的外界評價，需要有強大的心理質素去面對他人的褒貶；第二是強調所有藝術不論手法如何，最終主題必是「真善美」與「愛」，這句話深刻影響了他日後的演藝創作。

鍾景輝離世︱劉錫賢：恩師執導威力在於從不罵人

劉錫賢是演藝學院首屆學生，他透露自己中學畢業後觀看King Sir的舞台劇《夢斷城西》，深受感動而投身戲劇。他表示，當年King Sir親自教授導演技巧，其執導威力在於從不罵人，總會慈祥及清晰地指出錯誤，更會以演員心態親自引導，讓大家能瞬間進入狀態，「整齣劇的靈魂早已在他心中」。

2002年，劉錫賢獲邀在《金池塘》中飾演郵差，首度與恩師同台做對手戲，近距離觀察大師演出的經驗讓其大受啟發。