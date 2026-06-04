宏福苑業主「睇樓團」反應熱烈 解說專隊挽手陪伴如後輩 鼓勵街坊開心健康前行

房屋局屋長何永賢表示，立法會議員鄧家彪向他們反映，上星期為宏福苑業主舉辦第一個「睇樓團」後反應熱烈，即日有不少街坊向他表示希望可以參與其中。在他的積極組織下，第二團宏志閣業主「睇樓團」在剛剛的星期二(2日)出發，更有個別街坊聞風而至，報名情況踴躍。

何永賢在社交平台表示，有見報名情況踴躍，鄧家彪並邀請了大埔區議員羅曉楓、陳勇華，觀塘區議員簡銘東、余邵倫同行，除了回到大埔有支援，也幫助街坊更了解未來可能入住的九龍東。

街坊為日後揀樓做足準備

她指，這次不少街坊一早做了功課，拿着售樓資料，認真比對銷售展覽的居屋模型，記下自己喜歡的座向，為日後揀樓做足準備。也有街坊為如何選擇單位作好預案，買到400多呎大單位固然好，但為了爭取盡早入伙，如果買到盛緻苑300多呎的單位同樣開心，省下的部分取回現金，日後「摵下摵下」，也是稱心的選擇。

何永賢指，「睇樓團」舉辦至今，「解說專隊」同事與街坊關係越來越緊密。看到同事不止講解資訊，更是以理解陪伴宏福苑業主前行。有同事主動挽着街坊的手，親切得如街坊家中的後輩，鼓勵着對方「最緊要開心、健康」；也有同事歡迎街坊有疑問隨時致電，為協助大家前行，不計較工作時間。

前後共舉辧10團「睇樓團」

她又稱，在這段時間，也感受到社會各界對宏福苑業主的關心，過渡性房屋營運機構、立法會議員、區議員、房署寶田邨的物業管理團隊都主動組織「睇樓團」。連同之前已出發的及接下來安排的，足足有10團「睇樓團」去服務街坊。至於未能參與其中，但想獲取更多資訊的宏福苑業主，歡迎聯絡自己專屬的「解說專隊」成員，盡快釐清疑問，爭取在6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」，以取得首批在「特設銷售計劃」中揀選心儀單位的資格。