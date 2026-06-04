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天文台｜南海東北部低壓區已增強為熱帶低氣壓 會與香港保持約500公里或以上距離 掛風球機會低

社會
更新時間：06:39 2026-06-04 HKT
發佈時間：06:39 2026-06-04 HKT

天文台表示，位於南海東北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。預料該熱帶低氣壓會在今明兩日向東北方向移動，並會與香港保持約500公里或以上距離，大致移向台灣一帶。預料該熱帶低氣壓會稍為發展，但其北側對流較弱，除非該熱帶低氣壓顯著增強或採取較為接近珠江口的路徑，否則需要發出熱帶氣旋警告信號的機會頗低。天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展。而受其相關下沉氣流影響，預料今明兩日本港部分地區極端酷熱，高溫亦會觸發驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息。

明日極端酷熱  新界最高達37度

廣東沿岸風勢微弱。同時，驟雨正影響廣東沿岸。本港方面，今早大嶼山部分地區錄得約10毫米雨量。此外，一個低壓區正為南海中部帶來不穩定天氣，並向北至東北方向移動。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。

展望明日極端酷熱，新界氣溫達36、37度。星期六有幾陣驟雨及雷暴，部分地區仍然酷熱。隨後兩三日間中有驟雨，高溫天氣緩解。

位於南海中部的低壓區會緩慢發展並向北至東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離，在今明兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。同時，受其相關的下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在週末至下週中期於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。受偏東氣流影響，下週中至後期廣東沿岸仍有驟雨。

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